Shop Barber e Attrezzature parrucchieri

I prodotti per parrucchieri e barbieri sono prodotti particolari, sia per il fatto che in gran parte si tratta di articoli monouso, sia perché quando si tratta di attrezzature, queste devono essere tecnicamente perfette e facili da maneggiare.

Per questi motivi, chi cerca uno shop online per il prodotti per parrucchieri, vorrebbe sempre una garanzia sull’affidabilità, ma spesso trova offerte convenienti su prodotti non di altissima qualità. Oppure, trova degli e-commerce con marchi selezionati, come EsteticaNail, che assicurano ottime performance tecniche ai parrucchieri e ai barbieri. Questi prodotti rappresentano un ottimo investimento, dato che i materiali di partenza sono fatti per durare nel tempo.

Inoltre, EsteticaNail offre anche prodotti del marchio Estrosa, un brand di alto valore nel settore manicure e nail art.

Shop Barber

In questo sito Esteticanail Shop Barber c’è una sezione dedicata ai prodotti per barbieri, sono presenti delle proposte sia vantaggiose sia di elevata qualità, per le attrezzature professionali.

Perfetti per barber salon, barber shop e hairstylist, gli strumenti professionali in vendita comprendono forbici, spazzole, phon, accessori per asciugatura e piega, sfoltini, pettini, rasoi, lamette, pinze di precisione. Per cura della barba sono presenti prodotti a lunga durata ed esteticamente piacevoli come pennelli da barba, set rasatura, ciotole, spazzole per districare barba e baffi.

Sulla piattaforma EsteticaNail.it sono sempre attive e periodiche delle offerte su prodotti specifici come la tosatrice ricaricabile, il mini trimmer (rifinitore di precisione) e prodotti per la cura della barba e dei baffi.

Un barber shop, infatti, deve avere un punto di riferimento per le forniture dei prodotti e degli accessori principali. Le forniture per barbieri EsteticaNail, garantisce una costante distribuzione di prodotti di barbercare, sia per i saloni, sia per la vendita al dettaglio a clienti privati; inoltre, spesso sono presenti promozioni sui prodotti in catalogo, che consentono diversi vantaggi a chi necessita di forniture costanti.

Fornitore Prodotti e Attrezzature per parrucchieri

Spesso il lavoro di barbiere è associato a quello di hairstyling, dato che molti saloni di parrucchieri si occupano di barberia. Per questo, EsteticaNail propone contemporaneamente prodotti professionali per la cura della chioma e della barba.

Sul sito è possibile avere una panoramica sui tanti accessori per taglio capelli e barba, prodotti per acconciature della chioma, accessori per il lavaggio o le tinture.

Nello store online sono disponibili mantelle, asciugamani, applicatori, oltre ai tantissimi tipi di forbici, tagliacapelli e rasoi dedicati alle performance più creative dei parrucchieri e dei barbieri.

Lo Shop Barber online

Tutti i prodotti per parrucchieri e barbieri, sono disponibili subito su EsteticaNail.it, e puoi ordinarli in modo comodo, con un servizio di assistenza call-center che ti consente di conoscerli meglio, e prenotarli in diverse modalità.

Puoi acquistare nello shop barber tramite la chat del sito, gli ordini via telefono, oppure con messaggi inviati sul numero WhatsApp dedicato.

Li avrai rapidamente e con costi accessibili: i prodotti dello shop online ordinati vengono consegnati entro 24/48 ore in tutta Italia, con BRT o GLS.

EsteticaNail effettua consegne veloci a soli 5 Euro oppure consegne gratis per ordini superiori ai 39,90 Euro di spesa.

