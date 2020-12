Perché scegliere un gazebo richiudibile per arredare il giardino

Con l’arrivo della bella stagione, è quasi un obbligo provare a rendere più piacevole e ospitale il giardino di casa. Un obiettivo che può essere raggiunto, tra l’altro, con l’aiuto di un gazebo richiudibile, anche di formato ridotto. A seconda della quantità di spazio che si ha a disposizione, si può pensare di dare vita a un’area da destinare a pranzi e cene all’aperto, ma anche a un angolo da dedicare alle grigliate con gli amici, o ancora a un salotto en plein air in cui accogliere gli ospiti.

I gazebo pieghevoli di Gazeboraybot

La ricerca di un gazebo pieghevole dovrebbe indurre a prendere in considerazione le soluzioni di Gazeboraybot: il catalogo di questa azienda mette a disposizione una vasta gamma di prodotti, differenti tra loro in base alle rifiniture, alla forma e alle dimensioni. La struttura è abbinata a un telo in pvc, che è impermeabile e capace di resistere alle condizioni meteo più avverse. Volendo, è possibile personalizzare il gazebo come si desidera. Il centro di assistenza di Gazeboraybot è sempre pronto a fornire consigli e indicazioni, anche quando si ha bisogno di un gazebo pieghevole in alluminio.

Guida alla scelta del gazebo

L’esempio più tradizionale di gazebo da giardino è da individuare nei modelli quadrati, in genere con un lato che non va oltre i tre metri di lunghezza. Scegliere una struttura con queste caratteristiche vuol dire non avere vincoli dovuti a un ingombro eccessivo e, al tempo stesso, avere l’opportunità di allestire un ambiente confortevole. Ovviamente, le dimensioni contenute sono anche sinonimo di maneggevolezza e rendono più semplice il trasporto. Ogni gazebo, dopo che è stato installato, deve essere in grado di assicurare il massimo della stabilità, non solo sui prati e sulle superfici sterrate, ma anche su quelle pavimentate, che si tratti di un cortile o di un terrazzo.

Come è fatto un gazebo

Un aspetto a cui si deve dedicare la massima attenzione è quello che riguarda i materiali di composizione del gazebo. È auspicabile avere a che fare con una struttura che sia il più possibile resistente ma al tempo stesso leggera, in modo da riuscire a sopportare le raffiche di vento più intense. A questo scopo, i modelli più efficaci sono quelli realizzati in fibra di carbonio, in alluminio o in acciaio. In alternativa si può propendere per il legno, che viene sottoposto a trattamenti ad hoc che gli consentono di non subire danni dovuti agli agenti atmosferici.

Le precauzioni da ricordare

Per quel che concerne la copertura del tetto, è importante che sappia resistere ai raggi UV e alla pioggia: il materiale migliore in tal senso è il tessuto plastico. È utile sapere, poi, che esistono modelli che offrono la possibilità di richiudere i lati: in questo modo si realizza una specie di casetta che può essere utilizzata in qualunque circostanza, anche con il brutto tempo. Quasi sempre il gazebo è una struttura provvisoria, e di conseguenza è opportuno capire quanto sia semplice montarlo e smontarlo senza che vi sia bisogno di ricorrere a strumenti specifici.

Il gazebo a fisarmonica

Quando si desidera puntare su un modello leggero e che possa essere ripiegato nel giro di breve tempo, il consiglio è di fare affidamento su un gazebo a fisarmonica, che ha il duplice pregio di poter essere montato e trasportato con grande facilità. Una struttura di questo tipo è ideale soprattutto per un uso limitato nel tempo, in quanto la sua copertura leggera può non essere consigliata in presenza di agenti atmosferici avversi.