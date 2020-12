Confrontare le assicurazioni auto online: cosa valutare per una scelta attenta e mirata

Fine anno, tempo di bilanci. Per ogni aspetto della nostra vita è così, salvo che per le assicurazioni auto. Il bilancio per la nostra assicurazione non ha un momento specifico nell’anno, ma è vitale assicurargli la giusta importanza. Infatti, nel momento in cui acquistiamo un’auto uno dei primi dubbi riguarda proprio l’assicurazione da scegliere. Il dilemma non si dilegua negli anni, ma diventa sempre più ingente in quanto la nostra consapevolezza come possessori di automobili, guidatori e consumatori aumenta e alla nostra assicurazione chiediamo il meglio. La scelta può sembrare banale: niente di più errato. Se è vero che il grande investimento è l’auto, un posto molto importante lo ricopre il tipo di polizza che scegliamo per assicurare la nostra guida, noi come passeggeri e gli altri. Scegliere una polizza che non ci tutela del tutto o che non ci soddisfa rischia di compromettere persino la sicurezza con cui affrontiamo i nostri spostamenti. Per questo motivo è necessario non ridurci all’ultimo per scegliere la polizza più consona alle nostre esigenze. Innanzitutto, dobbiamo valutare se affidarci a un’agenzia fisica o scegliere autonomamente un’assicurazione online. Se optiamo per la seconda possibilità, è opportuno capire come confrontare le assicurazioni auto online: ognuna di queste offre un pacchetto di servizi e coperture, base o complementari che siano, e il cliente deve essere in grado di scegliere cosa sposa meglio le nostre necessità e aspettative. Vediamo insieme come valutare l’assicurazione migliore per noi!

Assicurazione auto online: cosa e come valutare per affrontare serenamente la nostra scelta

La soluzione migliore in assoluto non esiste, ma esiste la migliore per noi e per le nostre esigenze e aspettative. Il primo passaggio da fare nel momento in cui decidiamo di cambiare la nostra polizza è confrontare le assicurazioni auto che troviamo online. Dobbiamo renderci conto immediatamente di cosa viene offerto e incluso, soprattutto in termini di massimali, premi annuali e coperture: pertanto, la descrizione deve essere accurata, chiara e leggibile, senza lasciare margini di dubbio; poi, in seconda analisi, iniziamo a richiedere e a valutare i diversi preventivi in modo da confrontare i diversi prezzi che ci vengono proposti e, soprattutto, i pacchetti assicurativi, facendo attenzione a scegliere dei parametri che siano il più universali possibile, ad esempio quelli relativi alla classe di merito. Inoltre, mel momento in cui facciamo una simulazione dobbiamo cercare di essere estremamente precisi e inserire dati reali: solo in questo modo il responso sarà veritiero. Last but not least, se si tratta di una prima assicurazione bisogna ricordarsi di valutare attentamente la Legge Bersani, ovviamente se si rientra nella casistica specifica. In soldoni: valutare attentamente le specifiche necessità e l’utilizzo che si fa dell’auto, ricordandoci di rimanere sempre aggiornati sulle ultime soluzioni e offerte assicurative e di guidare con prudenza.