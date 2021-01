Dalla Cisl un corso per aspiranti agenti di Polizia locale

La Cisl ha 0rganizzato un corso per aspiranti agenti di Polizia locale. Un’iniziativa pensata per agevolare coloro che volessero partecipare ai nuovi concorsi in arrivo nei comuni toscani, tra i quali i nuovi bandi per vigili urbani nei comuni di Vecchiano, Vicopisano, Peccioli e Pisa.

Il nuovo corso di preparazione alle selezioni pubbliche inizierà a metà gennaio. Il ciclo di incontri formativi è aperto a tutti i territori, si svolge online su piattaforma Gotomeeting e si articola in 20 lezioni in orario serale. Il percorso definisce il quadro normativo di riferimento dell’attività della Polizia locale e si rivolge a cittadini, ambosessi, in possesso del diploma di scuola media superiore.

Il corso avrà sviluppo logico e conseguenziale; saranno fornite dispense, schemi, modulistica. Sono previste esercitazioni interattive con quiz, domande a risposta sintetica e casi pratici e simulazioni prove d’esame. Il programma degli argomenti è flessibile. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al referente e docente del corso Andrea Colonnata al numero 328 3554811 o all’indirizzo acta1012@gmail.com.