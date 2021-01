Una casa più sicura con i vetri antisfondamento

La costante crescita in questi ultimi anni di furti ed effrazioni, ha messo in allarme gli italiani che sempre più spesso decidono di installare sistemi di sicurezza per proteggere la propria casa e la propria attività da intrusioni indesiderate e dall’azione di ladri e malintenzionati. Nel tentativo di venire incontro alla sempre più sentita esigenza di sicurezza da parte dei cittadini, il Governo ha pertanto previsto con la Legge di Bilancio 160 del 2019 uno specifico “bonus sicurezza” applicabile alle spese sostenute per gli interventi volti alla prevenzione degli illeciti e al potenziamento dei dispositivi anti-effrazione. Il bonus che consente una detrazione fino al 50% delle spese sostenute con un limite massimo di 96.000 euro, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021. Per mettere al sicuro la propria abitazione sfruttando l’opportunità di un’agevolazione non da poco, quindi meglio non perdere tempo.

Vetri blindati: la nuova frontiera della sicurezza e del design

Quando si valuta l’installazione di un dispositivo anti-intrusione che metta al sicuro la propria casa da “visite sgradite”, il pensiero corre inevitabilmente alla porta blindata e ai classici sistemi di allarme. Sistemi certamente efficaci e in molti casi indispensabili ma non risolutivi perché come confermano i dati, oltre il 30% delle effrazioni avviene attraverso finestre e portefinestre cui quasi mai si presta la dovuta attenzione. Molto spesso, infatti, ai ladri basta sfondare un vetro o praticare un foro per entrare in casa senza alcuno sforzo. Per aumentare la difesa passiva di un’abitazione e migliorare la sicurezza dell’ambiente domestico, diventa pertanto fondamentale dotarsi di finestre con vetri blindati antisfondamento che, oltre a ostacolare ogni tentativo di scasso, non frantumandosi in schegge in caso di rottura, prevengono incidenti domestici talvolta anche gravi. Vetri blindati anti-effrazione montati su serramenti e vetrate ad altissima resistenza garantiscono ottimi standard di sicurezza e proteggono da qualsiasi tentativo d’intrusione. Incredibilmente resistenti, i vetri di sicurezza funzionano come un vero scudo contro ogni tipo di aggressione, resistendo anche fino a mezz’ora contro eventuali tentativi di scasso. Completamente trasparenti e cristallini grazie a tecnologie innovative, i vetri antisfondamento proteggono i più importanti musei, ville private, lussuose gioiellerie e famose collezioni d’arte. Rappresentano inoltre una sofisticata soluzione d’arredo per vetrate e porte blindate. Utilizzati sempre più nella progettazione e realizzazione di opere urbane e architettoniche, i vetri blindati sono diventati un elemento di design in grado di creare uno stile contemporaneo e raffinato che non cede alcun compromesso alla sicurezza. Installare serramenti e vetri antisfondamento e migliorare la protezione della propria casa conviene! Rientrando, infatti, tra quegli interventi che hanno come obiettivo la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, beneficiano delle importanti agevolazioni fiscali previste dal bonus sicurezza .

Perché installare vetri anti-effrazione

Per dire addio alle ingombranti e antiestetiche inferriate che spesso alterano lo stile e l’architettura degli edifici, i vetri blindati antisfondamento rappresentano una soluzione innovativa in grado di coniugare design e alti standard di sicurezza. Inoltre vetri e serramenti anti-effrazione consentono un ottimo livello d’isolamento acustico e termico che migliora il comfort domestico, riduce il consumo energetico e salvaguarda l’ambiente.