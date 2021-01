Il Covid colpisce anche il mattone: calo nell’edilizia

E calo anche nell’edilizia a causa dell’emergenza Covid. La crisi colpisce anche il mattone.

La stima, nel secondo trimestre del 2020, è di una diminuzione delle nuove costruzioni è del – 25,6% per numero di abitazioni e del – 18,4% per la superficie utile. Per quanto riguarda la superficie dei fabbricati non residenziali si stima un – 15,5% rispetto al trimestre precedente.

I dati sono stati diffusi oggi (15 gennaio) dall’Istat.