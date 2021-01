Un nuovo smartphone per rimanere in contatto con gli amici e con il resto del mondo: è un desiderio semplice ‒ che per molti adolescenti può apparire addirittura scontato ‒ quello espresso dal diciassettenne Eljon, che da alcuni anni soffre di una grave malattia, il Sarcoma di Ewing. Ma la realizzazione di questo sogno è andata ben al di là della consegna di un semplice telefono e si è trasformata in qualcosa di straordinario: un’occasione per restituire emozioni e ricordi che non saranno dimenticati e che lo aiuteranno ad affrontare con più forza il percorso che lo attende.

La diagnosi arriva in Albania, paese originario di Eljon e della sua famiglia; dopo i primi tentativi di curarlo restando a casa, la recidiva e il peggioramento delle condizioni di salute costringono al trasferimento in Italia, a Pisa, all’interno del residence Dei Girasoli che accoglie gratuitamente bambini e ragazzi sottoposti a cure oncologiche. La maturità di Eljon è apparsa lampante e straordinaria ai volontari di Make-A-Wish® Italia, la Onlus con sede a Genova che dal 2004 si occupa di realizzare i desideri di bambini affetti da gravi patologie; anche se è ancora molto giovane, è stato capace di gestire con grande forza la situazione, sopperendo alle difficoltà: è lui, ad esempio, ad essersi occupato di iscrivere a scuola i due fratelli minori e a organizzare la nuova vita in Italia perché i suoi genitori non parlano l’italiano. Anche se la vita ha messo Eljon davanti a problemi a volte molto più grandi di lui, la sua è pur sempre la storia di un ragazzo con dei sogni.

Dopo l’incontro con l’Associazione, qualcosa è cambiato. L’impossibile è diventato possibile. Eljon, che recentemente si è trasferito in un’abitazione autonoma, è stato attirato con una scusa al residence: qui si è accorto che ciò che lo attendeva non era la consueta riunione del gruppo giovane ma una vera e propria festa in giardino, con gli ospiti che iniziavano a prender posto per assistere allo spettacolo. Make-A-Wish® Italia, con il supporto di Tenderly, il marchio del gruppo Lucart, che ha adottato il desiderio, e dei volontari di Super eroi acrobatici (Sea), la Onlus creata da EdiliziAcrobatica, ha trasformato gli spazi del residence in un set cinematografico. Otto supereroi si sono calati dal tetto, arrampicandosi sui muri e catapultandosi sul prato decorato con i palloncini azzurri di Make-A-Wish® Italia. Alla fine, è stato proprio Hulk, il supereroe preferito di Eljon, a consegnargli il suo nuovo smartphone.

“Siamo felici di aver adottato il desiderio di Eljon – racconta Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart -. L’emozione nei suoi occhi e la gioia condivisa da tutti i suoi familiari e amici sono il motivo per il quale abbiamo deciso di sostenere Make-A-Wish® Italia nell’importante ruolo che svolge per ragazzi come Eljon che, anche se giovanissimi, devono affrontare sfide durissime e sono capaci di insegnare davvero molto L’inclusività è per noi un valore fondamentale e siamo consapevoli del ruolo che la tecnologia può ricoprire nelle odierne dinamiche sociali, soprattutto per i giovani che sono costantemente connessi. Speriamo che questo regalo aiuti Eljon a coltivare i rapporti con i suoi coetanei, vivendo appieno la sua adolescenza”.

“I supereroi acrobatici nascono da un’idea di Anna Marras – racconta Michele ‒ aka Hulk ‒ di EdiliziAcrobatica -, consigliere con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica non ché presidente di Sea, ed è nata per regalare un sorriso ai bambini che lottano per sconfiggere una malattia e ai loro genitori: è stato entusiasmante vestire i panni di Hulk per un giorno e calarci dal tetto per rendere ancora più speciale la giornata di Eljon e consegnargli il suo smartphone”.

L’intera comunità si è unita affinché Eljon ricevesse la sua sorpresa con grandissimo coinvolgimento: tutti sono diventati parte di qualcosa di più grande e di meraviglioso. È questa la testimonianza del potere dei desideri, in grado di regalare gioia alle famiglie, ai bambini e ragazzi dell’Associazione, ai volontari che tutti i giorni si impegnano affinché questo accada. “La sorpresa è riuscita alla grande, Eljon era emozionato e felice ed è tornato almeno per alcuni istanti un ragazzo spensierato, com’è giusto per la sua età – racconta Chiara, Wish-coordinator dell’Associazione -. L’emozione più grande che porterò nel mio cuore è la felicità di tutta la comunità della residenza nel partecipare alla realizzazione del suo sogno, come se ognuno di loro avesse ricevuto qualcosa. Questi sono momenti che ti riportano davanti agli occhi il motivo per cui siamo in Make-A-Wish”.

“Quando Eljon è arrivato qui non conosceva una parola di italiano e in una situazione clinica estremamente grave e pesante – racconta Tiziana, presidente di Agbalt (Associazione genitori per la cura e l’assistenza di bambini Affetti da leucemia o tumore) di cui fa parte il Residence dei Girasoli -. Piano piano è cresciuto insieme a noi e al nostro reparto. Si è dimostrato un ragazzo fantastico, responsabile, buono, dolce. Che emozione vederlo così felice!”.