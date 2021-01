Come aprire un sito Web

Nel 2021 chiunque può creare e progettare un sito web senza conoscere nozioni approfondite di sviluppo, design o codifica. Sia che si voglia creare un sito web per sé stessi o per la propria attività, lo si può fare facilmente utilizzando gli strumenti e le risorse corretti.

In questo articolo vi daremo i suggerimenti più utili per creare un sito web da zero senza dover spendere soldi per liberi professionisti, agenzie o costruttori di siti web. Creare un sito funzionale e accattivante oggi è importantissimo, motivo per cui bisogna prestare la giusta attenzione nella creazione e nella gestione successiva del sito.

Primo step: registrare un dominio

Il nome del dominio del tuo sito dovrebbe riflettere i tuoi prodotti o servizi in modo che i clienti possano trovare facilmente la tua attività tramite un motore di ricerca. I tuoi clienti potrebbero anche aspettarsi che il nome di dominio sia simile al nome della tua attività.

Il nome di dominio verrà utilizzato anche per il tuo indirizzo email. Nonostante sia possibile utilizzare un indirizzo e-mail gratuito “classico”, l’invio di e-mail da un indirizzo aziendale sembra più professionale.

Per registrare il tuo dominio, dovrai trovare un sito di hosting accreditato e pagare una tariffa. Questi siti, come Aruba.it ad esempio, possono fornire servizi alle persone che desiderano registrare un nuovo nome di dominio, rinnovare il proprio nome di dominio esistente o apportare modifiche al record del proprio nome di dominio.

Prepara i tuoi contenuti

Pensa a cosa vuoi che i tuoi clienti possano fare tramite il tuo sito web. Questo ti aiuterà a capire quali sezioni o pagine desideri includere. Considera quali informazioni vorranno vedere i tuoi clienti, e assicurati che il sito sia strutturato per consentire loro di trovare e fare facilmente le cose di cui hanno bisogno.

Proprio come potresti assumere un professionista per progettare il tuo sito, potresti anche prendere in considerazione l’assunzione di un professionista per scrivere e strutturare i tuoi contenuti. Un sito web ben progettato e facile da usare per i clienti aiuterà la tua azienda a distinguersi. Avere contenuti e immagini pertinenti e appropriati aiuterà i clienti a comprendere i tuoi prodotti e servizi e li farà sentire a proprio agio con gli acquisti dalla tua attività.

In tutto questo è importante capire da subito la categoria del tuo sito: se è un e-commerce, un blog personale, un sito di scommesse online e di revisione degli operatori online, un sito di news e così via.

Costruisci il sito

Puoi creare il tuo sito web o farlo costruire da uno sviluppatore web professionista. I siti web devono essere tenuti aggiornati, quindi assicurati di pianificare una manutenzione continua.

È possibile utilizzare un pacchetto di pubblicazione di siti Web per creare il proprio sito. Sono simili agli elaboratori di testi, ma hanno anche funzionalità integrate per convertire il testo e le immagini in contenuto concreto e inviarlo al tuo sito.

Avere qualcun altro che costruisce un sito web per te è una buona idea se sei nuovo nel settore. Uno sviluppatore web professionista può creare rapidamente il tuo sito e fornire indicazioni per un web design di successo. Assumere un professionista può essere particolarmente utile se stai cercando di avere un negozio online o di offrire altri servizi attraverso il tuo sito web.