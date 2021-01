Addetti termoidraulici, prorogate le iscrizioni al corso

Sono prorogate le iscrizioni al corso Ecotermo 2020 che forma termoidraulici, organizzato a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso in collaborazione con il Polo Fermi Giorgi.

Il corso, biennale e gratuito in quanto finanziati con risorse di Garanzia Giovani e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è rivolto a minorenni che hanno terminato il primo ciclo di studi e realizzati in collaborazione con istituti superiori e imprese del settore.

Il corso si rivolge a 15 giovani di età inferiore ai 18 anni, ha durata 2100 ore di cui 800 di stage in imprese del settore e 300 di recupero delle competenze di base; sono inoltre previste esercitazioni pratiche e laboratoriali.

Sbocchi occupazionali: l’ambito di intervento del percorso formativo è quello dell’impiantistica, tubistica e termoidraulica; le competenze acquisite consentiranno di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi. I principali sbocchi occupazionali sono nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica.

Le iscrizioni scadono martedì 9 febbraio 2021. Per informazioni: agenzia Per-corso 0583 333305, info@per-corso.it.