Cna, targa per i 40 anni di attività per le carrozzerie Dalle Mura

Professionisti della riparazione dal 1980, Roberto Dalle Mura e la sua famiglia hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Cna di Lucca per i festeggiamenti del loro quarantesimo anno di attività.

“Per avere saputo interpretare con successo i cambiamenti del tuo lavoro trasformandoli in opportunità senza far mai mancare il tuo prezioso impegno in associazione”: è quanto riporta la targa che il presidente Andrea Giannecchini ed il direttore Stephano Tesi hanno consegnato alla famiglia Dalle Mura a suggello di un anniversario di grande importanza in un momento sociale tanto difficile.

Con due autocarrozzerie, una a Pian del Quercione e una a Capezzano Pianore, Roberto dalle Mura, sua moglie Tiziana e i suoi figli Daniele e Rossana, sono un punto di riferimento sul territorio versiliese da tantissimi anni.

“La grande passione per le automobili ma, in particolar modo, per le Vespa – spiega la moglie Tiziana – sono state lo stimolo per intraprendere nel 1980 la nostra attività. Da Capezzano poi ci siamo trasferiti a Montramito per poi riuscire ad aprire l’attuale autocarrozzeria a Piano del Quercione”.

Qui la famiglia Dalle Mura ha ampliato i propri servizi di assistenza, con il soccorso stradale e il deposito giudiziario. Una diversificazione che l’ha aiutata a superare gli alti e bassi dell’attività e permesso di mantenere gli alti livelli qualitativi della propria azienda e di garantire il lavoro ad oltre undici dipendenti.

“Per la nostra associazione è motivo di grande soddisfazione avere nella propria dirigenza Roberto (Dalle Mura è portavoce della categoria per la Cna, ndr) – ha spiegato Giannecchini – un artigiano che ha raggiunto questo importante traguardo innovandosi e scommettendo sul futuro in un settore difficile e fortemente competitivo. Un punto di riferimento per tutta la Versilia”.