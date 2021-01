VPN: Virtual Private Network, la protezione ideale per la tua privacy

Sentiamo sempre più spesso parlare di VPN; ma che cosa sono esattamente le VPN? Iniziamo col dire che l’acronimo significa “Virtual Private Network” ovvero rete virtuale privata, si tratta di un software anche abbastanza semplice, creato appositamente per proteggere la privacy mentre navighiamo on-line. Le migliori Vpn sono il mezzo preferenziale oggi per una navigazione sicura. Le applicazioni e le utilità delle VPN sono state pensate per rendere inattaccabili dagli attacchi degli hacker i nostri dispositivi. Quando utilizziamo una VPN navighiamo in modo anonimo e proteggiamo i dati del traffico che effettuiamo, la nostra posizione e qualsiasi altro dato sensibile ci riguardi. Inoltre le VPN permettono anche di scavalcare i cosi detti geo-blocchi e accedere ai servizi di streaming di tutto il mondo, oltre a lasciarci scaricare liberamente ad alta velocità tutto quello che vogliamo. Questi software sono alla portata di tutti, sia per il facile utilizzo che per la facile reperibilità.

Proteggere tutti i nostri dati in rete

Cosa riusciamo a fare con una VPN? Come già detto la sua applicazione principale è quella di proteggere i nostri dati attraverso un sistema criptato che impedisce a chiunque di vedere ciò che si sta facendo in rete; questo oscuramento riguarda anche il provider di servizi internet, con una VPN attiva è possibile navigare in tutta tranquillità, utilizzare gli streaming e giocare on-line a tutta velocità, gli hacker inoltre non avranno nessuna possibilità di accedere alle nostre informazioni quindi diventa più sicuro anche effettuare qualsiasi operazione attraverso internet di carattere commerciale in ogni caso se un hacker riesce in qualche modo a impossessarsi dei dati che abbiamo immesso nella rete grazie al sistema criptato non potranno decifrarli in alcun modo e quindi nemmeno comprenderli.

Navigazione anonima, navigazione sicura

Le VPN mascherano in modo efficace il nostro IP autentico, mostrando al suo posto un IP di nazionalità differente dalla nostra; in questo modo la nostra navigazione risulta assolutamente protetta, invisibile a chiunque, non tracciabile. Le VPN agiscono come un vero e proprio muro, bloccano gli annunci fastidiosi e i tracker, bloccano anche i pop-up, impediscono ai siti web malevoli di introdurre nel nostro dispositivo virus e malware, prevenendo così tutte le infezioni che possono bloccare il funzionamento del nostro smartphone o del nostro computer. Le VPN praticamente dirottano tutto il traffico che effettuiamo sul web attraverso uno dei loro server dove tutto viene criptato; nemmeno il provider che ci fornisce la connessione può vedere a quali siti ci connettiamo, quindi possiamo tranquillamente accedere anche a siti stranieri assoggettati ai geo-blocchi tutte le opzioni di protezione delle VPN sono efficaci e durature nel tempo ben organizzate e ricche di strumenti, che servono a bloccare qualsiasi problema disturbi la nostra navigazione.

Ecco perché è molto importante affidarsi alla VPN; un metodo basato su un software in grado di gestire tutte le informazioni sensibili e di mettere in atto strategie politiche adatte a proteggere la privacy attraverso strumenti e misure di sicurezza di alto profilo ma dobbiamo sottolineare però che non tutte le VPN sono di buona qualità e affidabili quindi bisogna Prestare molta attenzione quando si sceglie uno di questi software poiché anziché proteggere la nostra privacy potrebbe comprometterla

.