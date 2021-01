Saldi e vendite promozionali, Federmoda chiama a raccolta gli operatori

Il presidente interprovinciale di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, Federico Lanza, organizza un incontro in modalità on line che si svolgerà mercoledì (27 gennaio) a partire dalle 14 dal titolo Federmoda – analizziamo il nostro mondo.

Durante l’incontro ci sarà un confronto aperto a tutti gli addetti ai lavori – iscritto o meno a Confcommercio – per parlare del settore moda/calzature.

“Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di malcontento relative al posticipo dei saldi nella nostra regione – spiega Lanza – e della possibilità di fare vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti, abbiamo deciso di fare questo incontro per poter capire la volontà della maggioranza e farcene poi interpreti in Regione, in vista della definizione delle date dei prossimi saldi estivi e di quelli successivi autunnali. Riteniamo oltremodo necessario fare un punto della situazione con i nostri colleghi, in modo poi da arrivare ad una posizione unitaria e condivisa da sottoporre poi agli enti competenti. Quello relativo alla data dei saldi è sempre stato un tema importante e dibattuto. E a maggior ragione lo diventa adesso, con l’emergenza che tutti noi stiamo vivendo”. Nel corso della riunione di mercoledì si parlerà anche di altri argomenti come il decreto ristori e la possibilità di fare corsi di formazione anche gratuiti. Per conoscere il link da cliccare per prender parte all’incontro è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio (referente Martina Carnicelli – 0583/473164; carnicellimartina@confcommercio.lu.it).