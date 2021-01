Come spedire un pacco: info utili

Spedire un pacco è davvero molto semplice. Si tratta, però, di una procedura che, per chi non l’ha mai eseguita, può risultare non così facile. Ci sono una serie di passaggi da dover seguire, infatti, che devono essere conosciuti prima di organizzare una spedizione. Vediamo insieme le istruzioni per spedire un pacco.

Scelta del corriere

Per prima cosa, per ovvie ragioni, bisogna scegliere il corriere. Poiché si è registrato un aumento enorme delle vendite online, con una crescita esponenziale conseguente di e-commerce, si sono moltiplicati anche i servizi di questo tipo. La scelta, ovviamente, è dettata in primis da esigenze personali (costi, per esempio), in secondo luogo dall’affidabilità del servizio, che va sempre riscontrata prima. Una volta scelto il corriere espresso giusto, si potrà organizzare la spedizione del pacco, magari fruendo del ritiro di consegna a domicilio. Bastano veramente pochi passaggi ed il gioco è fatto.

Compila il modulo

Dopo aver scelto il corriere adatto alle tue esigenze, allora puoi procedere con la compilazione del modulo per la spedizione. Solitamente, su di esso vanno indicati i dati del mittente e del destinatario, con data di ritiro e altre opzioni se disponibili. Il pagamento si può effettuare in sicurezza con PayPal o carta di credito, o altre carte prepagate. Inutile dire che si tratta di un metodo di pagamento sicuro, che permette di garantire privacy e sicurezza.

Stampa e consegna

Una volta compilato il tutto si può stampare la ricevuta arrivata per mail ed applicarla sul pacco: fungerà da etichetta per spedizione. Ovviamente, più pacchi ci saranno da spedire, più saranno le etichette da applicare su di essi. L’etichetta è preferibile venga attaccata sulla faccia superiore del pacco da spedire. Sull’etichetta sono indicate tutte le informazioni di spedizione, quindi bisogna accertarsi che siano tutte corrette e anche il numero di tracking del pacco. Questo è fondamentale per tracciare il pacco in tutta comodità direttamente da casa.

In alcuni casi, è possibile anche scegliere di portare di persona un pacco per la spedizione ad un punto di ritiro, senza ritiro a domicilio quindi. Con il tracking, comunque, si può controllare in ogni istante la spedizione fino alla consegna.

Utenti e destinatari

Ci sono differenti situazioni legate alla natura degli utenti e dei destinatari. Per esempio, per il ritiro di pacchi ad utenti privati, è necessario che sul citofono venga riportato il nome corretto del mittente. Per la consegna, invece, sul citofono dev’essere presente il nome del destinatario, per ovvie ragioni.

Nel caso in cui si debba spedire in Europa, allora si può allegare un numero di telefono del Paese di destinazione. Il consiglio è sempre quello di inserire una mail del destinatario, affinché questo potrà essere sempre informato sulla spedizione, fin dalla partenza, e capace di tracciare tutti i pacchi.

Nel caso di destinatari privati, accertarsi sempre che questi siano disponibili alla consegna.

Infine, può essere utile anche scattare una foto al pacco prima di spedirlo, consigliabile anche fare una foto al contenuto prima di impacchettarlo.