Aperte le iscrizioni per il webinar sulle misure a sostegno alle imprese giovanili e femminili

Martedì prossimo (9 febbraio) alle 17 il Polo tecnologico Lucchese, in collaborazione con Fidi Toscana spa, organizza un webinar sulle agevolazione della Regione Toscana per la creazione di impresa, in particolare quelle giovanili e femminili.

Da qualche mese un ufficio operativo di Fidi Toscana spa è insediato al Polo tecnologico Lucchese, considerando quest’ultimo un autorevole veicolo per il tramite con le aziende che l’intermediaria finanziaria, a maggioranza pubblica, supporta nelle fasi di accesso al credito.

Il programma del webinar prevede i seguenti interventi: alle 17 Il Polo tecnologico Lucchese con Nico Cerri di Lucca In-Tec srl. Alle 17,15 Le misure della Regione Toscana a sostegno delle imprese giovanili e femminili conDaniele Tognoli di Fidi Toscana spa. Alle 18 domande e risposte.

È necessario iscriversi, cliccando qui. Dopo l’iscrizione, si riceverà un link dal quale accedere per partecipare.

Per ulteriori informazioni: email: info@polotecnologicolucchese.it oppure telefono 0583.56631.