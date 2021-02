Quali sono le differenze tra un noleggio a lungo termine e un leasing

Conoscere le differenze tra il noleggio a lungo termine e il leasing è indispensabile per avere chiari i pro e i contro dell’azione. Non è difficile in verità, confondere le tue tipologie di locazione, anche se ci sono dei fattori che potrebbero far prevalere una opzione piuttosto che un’altra.

Alla fine di questo articolo potrai trarre le tue conclusioni, se conviene maggiormente il noleggio a lungo termine oppure la formula leasing. Quel che è certo, è che in entrambi i casi risparmierai sulla manutenzione dell’auto e su altri costi che invece, sosterrai per l’acquisto.

Le differenze tra il noleggio a lungo termine e il leasing sono poche, ma sostanziali. In questo articolo le vedremo nel dettaglio e proveremo a farti capire quali delle due formule si addice di più alle tue necessità.

Tutte le differenze del NLT e del leasing

Ecco una tabella in cui puoi evincere tutte le differenze che ci sono tra un contratto NLT e il leasing.

Servizi Noleggio a lungo termine Leasing Canone mensile Include: – Assistenza stradale;

– Manutenzione ordinaria e straordinaria;

– Polizza RCA;

– Bollo. Le spese sono tutte a carico dellocatario Condizioni al termine contrattuale – Fine del contratto;

– Rinnovare richiedendo un altro mezzo; – Fine del contratto;

– Acquisto con maxi rata finale. Proprietà del veicolo Mai, in nessuna condizione Soltanto se alla fine del contratto, si stipula una opzione di riscatto Tipi di società La società locatrice svolge un’attività di tipo non finanziario Le società di leasing devono avere obbligatoriamente, l’autorizzazione da parte della Banca di Italia Agevolazioni fiscali Spese detraibili e deducibili Spese detraibili e deducibili

Se volessi mantenere l’opzione leasing come scelta primaria, ma avere gli stessi benefit del canone all inclusive del noleggio a lungo termine, potresti optare per il full leasing. Una soluzione in cui vengono incluse tutte le spese del contratto NLT in un’unica rata mensile: polizza RCA, bollo e manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Conviene di più il noleggio a lungo termine o il leasing?

Dopo aver visto le differenze, chiedersi se conviene il noleggio a lungo termine o il leasing potrebbe essere superfluo, ma cerchiamo di approfondire la tematica. Entrambe le soluzioni di locazione sono disponibili sia ai privati che alle aziende. Ma con quale criterio vanno scelti?

Partiamo dal concetto che si tratta di casi puramente soggettivi.

In linea generale, il NLT viene scelto da coloro che non vogliono legarsi all’acquisto di un’auto o qualsiasi mezzo esso sia, con il desiderio di variare costantemente veicolo, non incorrere alla svalutazione del proprio e soprattutto, di avere il vantaggio economico e burocratico di pagare un solo canone per avere tutto.

Il leasing invece, è una soluzione più assimilabile ad un finanziamento ma a condizionieconomiche più vantaggiose. Generalmente viene scelto quando si ha intenzione di riscattare il veicolo a fine contratto, pagando una maxi rata finale.

A ciò, non va omessa l’importanza di alcuni elementi che potrebbero fare la differenza: dipende la durata del contratto, si potrebbe pagare una quantità di denaro ben più elevata rispetto al valore con al quale si sta riscattando il mezzo in quel momento o periodo.

Un’altra peculiarità del NLT comprende i costi. In questo canone di locazione sono incluse tutte le spese che invece, nel leasing dovrai affrontare separatamente. Quindi con il noleggio a lungo termine saprai farti un’esatta pianificazione del budget, per via dei costi fissi e senza nessuna sorpresa.

Se fossi un amante del minor impatto ambientale e dei veicoli ibridi, potresti dare un’occhiata alle automobili ibride più vendute e scegliere uno dei seguenti veicoli con un contratto a noleggio a lungo termine oppure in leasing.

Adesso ti è chiaro quali sono tutte le differenze tra un noleggio a lungo termine e un leasing? Per qualsiasi ulteriore perplessità, scrivila nei commenti qui sotto e cercheremo di chiarirtela in tempi molto brevi.