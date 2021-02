Come scegliere un computer fisso

Prima o poi, il nostro computer fisso inizia a funzionare in modo lento e sembra non percepire più i nostri click. Significa questo che è giunta l’ora di sostituirlo con un nuovo modello. Tuttavia, potrebbe essere passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che ne abbiamo acquistato uno. Per questo motivo, abbiamo scritto questo articolo, nel quale vi daremo alcune indicazioni su quali sono le caratteristiche di un computer fisso da considerare attentamente. Vediamo quali sono nei prossimi paragrafi.

Cosa considerare prima di acquistare un computer fisso

Se abbiamo scelto di non acquistare un computer portatile ma un computer fisso, dobbiamo tenere a mente alcune indicazioni precise, che ora andremo a vedere.

Per prima cosa, dobbiamo capire per che genere di utilizzo ci occorre il computer. Per esempio, se ci occorre per impiegare dei programmi di base, come il noto Microsof Office, consultare la posta elettronica, navigare un po’ nel web, scaricare qualche film e ascoltare della musica, o passare un po’ di tempo sui social network, possiamo cercare un computer a fascia bassa. Cioè un computer che abbia un prezzo di circa 300,00 euro. Per consultare modelli e scegliere quello più adatto alle nostre esigenze, possiamo optare per uno di quelli presenti sul sito https://offertecomputer.it/migliori-pc-fissi-300-euro.html.

Diversamente, se ci serve un computer per lavorare con alcune applicazioni precise, giocare ai videogiochi, scaricare molto materiale o convertirlo da un formato all’altro e di continuo, è meglio optare per un computer che abbia una maggiore potenza e una più vasta memoria rispetto a quelli di fascia bassa. Un computer del genere ci verrà a costare circa 600,00 euro, ma avrà delle funzionalità davvero ottime.

Infine, se disponiamo di una somma più ampia da spendere, possiamo anche rivolgere la nostra attenzione ai computer più costosi, che si aggirano sul millino di spesa. Dal canto loro, questi possiedono la capacità di gestire molte applicazioni contemporaneamente. Inoltre, sono spesso provvisti di un sistema operativo nuovo di zecca e aggiornato a tutte le ultime novità. Hanno anche una vasta memoria interna di cui disporre.

Accessori di un computer fisso

Quando acquistiamo un computer fisso, dobbiamo ricordare che, a differenza del comune portatile, è spesso corredato da accessori che sono inclusi nel prezzo di acquisto. È bene farsi un’idea di quali accessori sono infatti compresi, in modo da capire quando si è di fronte ad una vera offerta e quando invece si sta per incappare in un computer tutt’altro che conveniente.

Di solito, gli accessori compresi sono il mouse, che costa pochi euro e che si può sostituire in caso di rottura; le casse per l’audio. Sarebbe importante che queste fossero fornite dalla casa madre del computer onde evitare problemi di incompatibilità. C’è poi la possibilità di abbinare una stampante al computer. Se anche questa è della stessa marca è possibile che sarà più facile collegare i due dispositivi, ma altrimenti ci si potrà arrangiare con qualsiasi altro modello di stampante purché sia provvista di un filo con un attacco universale.