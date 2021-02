Furti in casa: come proteggersi al meglio installando dei portoncini di sicurezza

Per la sicurezza di tutti i giorni e per proteggere la propria casa, quello di cui hai bisogno è un portoncino d’ingresso blindato.

Il timore di veder violata la propria casa è sempre molto elevato, considerando il numero di furti e tentativi di effrazione che viene registrato nel nostro Paese ogni anno e a volte non basta semplicemente lasciare qualche luce accesa o la radio per scoraggiare i malintenzionati.

L’installazione di un portoncino d’ingresso blindato è fondamentale per proteggere al meglio la propria casa e, insieme ai serramenti e agli infissi antieffrazione, parliamo di un elemento imprescindibile per dormire sonni tranquilli e trascorrere del tempo fuori casa senza l’ansia di ritrovare, al proprio rientro, delle sorprese poco piacevoli.

Per l’acquisto di un portoncino d’ingresso blindato, però, bisogna tenere in considerazione diversi elementi, quali materiali e caratteristiche di costruzione, in modo che la protezione sia massima ed è per questo motivo che conviene sempre rivolgersi a ditte specializzate che puoi trovare ad esempio su questa piattaforma che ti mette in collegamento con imprese della tua zona per questo e molti altri servizi riguardanti il mondo della casa e della famiglia.

Ad esempio, per quel che riguarda i materiali, i portoncini d’ingresso blindati prevedono uno strato esterno e uno interno e possono essere realizzati in alluminio, titanio, materiale plastico, legno e resina.

Per ognuno di questi materiali ci sono numerose versioni in base alla resistenza e alla qualità. La scelta dei materiali incide, per quel che riguarda il pannello esterno, sull’aspetto estetico del portoncino, mentre per il pannello interno sulla capacità di resistenza ai tentativi di scasso ed effrazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche, installando un portoncino d’ingresso blindato in vetro si fa una scelta che valorizza sia il design che l’affidabilità stessa del portoncino blindato. Il vetro è un materiale che proferisce eleganza e luminosità e che per le sue caratteristiche può essere inserito anche nei portoncini blindati e, a differenza di quanto si possa pensare, è un materiale che assicura grandi prestazioni anche in termini di antieffrazione.

Per effettuare una scelta corretta e coerente con le proprie necessità è utile conoscere e distinguere le diverse tipologie di vetro disponibili tra cui:

Vetri temperati termicamente;

Vetri decorativi;

Vetri acustici;

Vetri colorati;

Vetri di sicurezza.

I vetri temperati sono dei doppi vetri che hanno la capacità di proteggere gli ambienti sia dal calore che dalle fiamme. Si tratta di vetri che subiscono una particolare lavorazione che consente a questi vetri di resistere agli sbalzi di temperature e alle diverse sollecitazioni meccaniche.

I vetri decorativi sono quelli che, alle caratteristiche tecniche dei vetri per i portoncini blindati, uniscono anche trame e disegni decorativi per valorizzare i portoncini anche dal punto di vista estetico.

I cosiddetti vetri acustici, come indica il nome, sono soluzioni che, ancor più degli altri modelli, valorizzano l’aspetto dell’insonorizzazione.

Per quel che riguarda i vetri colorati sono indicati per ridurre l’impatto luminoso esterno e fungono anche da filtro per rendere l’ambiente domestico più vivibile.

L’ultima tipologia è quella che può essere realizzata in acrilico, policarbonato o policarbonato rivestito di vetro anti-pallottola. Questo modello assicura un elevato livello di sicurezza determinato anche dal fatto che i singoli pezzi, in caso di rottura, rimangono al loro posto senza disperdersi in piccole parti.

Grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche poi, è possibile optare anche per degli spioncini digitali, che consentono di migliorare non solo la sicurezza, ma anche l’esperienza d’uso di quello che apparentemente è un oggetto molto semplice come una porta.

Gli spioncini digitali permettono di controllare chi è innanzi alla porta anche stando a distanza. Si tratta di una soluzione che assicura standard di sicurezza molto elevati. Un accessorio valido anche per le persone anziane o con difficoltà motorie che così possono sapere chi ha bussato alla porta senza doverla raggiungere. Esistono modelli di spioncino digitale che integrano anche un microfono per consentire di dialogare con l’esterno o di rilevare dei rumori.