Penne personalizzate, un eccellente strumento per le campagne di marketing offline

La grande varietà di gadget che possono essere utilizzati per promuovere un’attività commerciale o per far conoscere un’azienda include le penne personalizzate con logo: si tratta di accessori sui quali si può stampare non solo il nome del brand, ma anche la sua immagine peculiare. Così, si ottengono risultati notevoli in termini pubblicitari, perché queste penne possono essere fornite non solo ai dipendenti, ma anche ai clienti. Ci sono penne che costano poco e che, dunque, possono essere comprate in stock con un numero di pezzi considerevole: una scelta intelligente nel caso in cui si desideri poter contare su una consistente disponibilità e non rimanere mai a secco di scorte. In tanti contesti, e in modo particolare nelle grandi città, è comune la consuetudine di offrire degli omaggi ai clienti più fedeli.

Perché scegliere le penne personalizzabili

Ma qual è il motivo per cui si dovrebbe propendere proprio per le penne personalizzabili? Un fattore importante è senza dubbio quello della convenienza economica, nel senso che i prezzi sono decisamente competitivi: non occorre chissà quale investimento per poter acquistare, eventualmente anche online, gadget che poi saranno destinati a una campagna di marketing. Le stampe personalizzate, poi, costituiscono un altro aspetto decisivo, dal momento che chiunque ha la possibilità di richiedere il logo o la scritta che preferisce. Non è da escludere l’idea di far stampare degli slogan, delle citazioni o delle frasi memorabili, tali da rendere le penne non dei comuni accessori per scrivere ma degli oggetti da conservare. Così, i clienti avranno sempre sott’occhio il marchio dell’azienda.

Le penne personalizzabili di Gadget365

Gadget365 è l’azienda a cui conviene fare riferimento quando si ha la necessità di ordinare penne personalizzabili in grandi quantità: si tratta di una realtà italiana che mette a disposizione, tra l’altro, un servizio di assistenza clienti sempre rapido e in grado di fornire tutte le informazioni e tutti i consigli utili per una scelta oculata. Il catalogo che si può consultare sul sito gadget365.it permette di scoprire i tanti articoli che consentono di realizzare campagne di comunicazione tramite l’oggetto di grande successo.

Qualche idea per le penne personalizzate

Le penne con i nomi e le scritte personalizzate possono essere distribuite ai genitori di bimbi piccoli per ricorrenze speciali, o anche solo semplicemente in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Non ci vuole molto tempo per predisporre delle confezioni ad hoc in cui collocare le varie penne, che saranno di sicuro gradite dalle famiglie che avranno modo di risparmiare sugli acquisti di cancelleria. E, al contempo, la reputazione del marchio ne risentirà in positivo. Il segreto del successo consiste nel fare leva sulla simpatia, in modo che l’azienda riesca a fornire un’immagine motivante di sé. Le biro personalizzate possono accogliere qualsiasi tipo di logo e offrono un valido aiuto per distinguersi rispetto alla concorrenza e per distanziare i competitor.

I vantaggi delle penne con logo

Come si sarà intuito, sono davvero tante le circostanze in cui si possono utilizzare le penne personalizzate con un logo stampato: si potrebbe pensare, per esempio, di distribuirle ai partecipanti degli eventi che l’azienda organizza, che si tratti di una fiera, di una conferenza, di un convegno o di qualsiasi altro tipo di appuntamento. I destinatari del dono lo apprezzeranno sia nell’immediato, visto che avranno a disposizione uno strumento per prendere appunti, sia in seguito: d’altro canto chi non ha bisogno di una penna nella vita di tutti i giorni? Conservate nel taschino o portate a casa, le penne e il relativo logo stampato faranno bella mostra di sé e continueranno a ricordare il marchio o l’azienda.

Come scegliere le soluzioni migliori

Se si decide di ordinare le penne personalizzate online si ha l’opportunità di sfogliare i vari cataloghi con la massima calma e prendendosi tutto il tempo di cui si ha bisogno per giungere alla decisione giusta. Non c’è alcun obbligo di optare per quantità considerevoli: anche pochi pezzi possono essere consegnati, per altro nel giro di pochi giorni. Con il preventivo richiesto e ottenuto tramite la Rete, poi, si può sapere già in anticipo quanto si dovrà spendere, in modo da pianificare un investimento corretto in funzione del budget di cui si dispone.

Le penne più adatte

Non ci sono solo le penne biro, comunque: anche le penne flexiroll e le mini penne rientrano nella categoria degli accessori che possono essere personalizzati, al pari delle penne con portachiavi e delle penne puntatore. Insomma, che si scelgano delle penne a scatto o delle penne con pennino, quel che conta è puntare ad alti standard di qualità per un risultato di pregio e di stile. Senza dimenticare che consegnando le penne in una custodia o in una confezione curata si potrà ottenere un effetto ancora più apprezzato.