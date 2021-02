La catena Calzedonia cerca diplomati e laureati

Calzedonia assume diplomati e laureati con predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità organizzative e decisionali, attitudine al problem solving, orientamento al cliente, flessibilità, precisione, capacità di lavorare in team, massima attenzione ai dettagli, curiosità, dinamismo, positività, passione, entusiasmo, grande energia e motivazione, spirito di iniziativa eccetera.

La ricerca riguarda tecnici manutentori, che dovranno fare manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di automazione del polo logistico e occuparsi di tutte le attività di riparazione, sostituzione ed eventualmente messa a punto di componenti degli impianti stessi; operai magazzinieri, i quali dovranno occuparsi del prelievo, dello stoccaggio e del controllo della merce e controllare l’entrata e l’uscita delle merci; specialisti del servizio di help desk, che dovranno identificare e risolvere i problemi ricorrenti nell’utilizzo dei sistemi informatici, programmare gli interventi periodici per la sostituzione di sistemi informatici e linee dati e dare consulenza sulle modalità di utilizzo dei vari applicativi e strumenti; ingegneri gestionali, che dovranno monitorare e definire i processi di magazzino in ottica di miglioramento continuo, organizzare le attività dei reparti con l’obiettivo di ottimizzare i flussi, garantire l’efficienza e seguire attività di analisi di produttività e performance interne.

