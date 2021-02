Nasce AtelierRedpoint, l’Atelier Ricci si veste di rosso

Da sabato (13 febbraio) al 7 marzo l’Atelier Ricci si veste di rosso. Il progetto AtelieREDpoint – Inusuali abbinamenti di rosso è curato da Patrizia Ricci, titolare dell’Atelier e Alessandra Guidi, architetto e ideatrice del progetto, che vuole regalare ai visitatori un viaggio inaspettato di emozioni tra moda e arte.

Sei sale per sei abbinamenti rigorosamente in rosso. Si comincia da uno dei grandi padri della moda italiana, colui per il quale ‘il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza’: Valentino. “Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell’eroina”, amava dire lo stilista che è ricordato con una fedele riproduzione di un suo abito firmata Piero Ricci.

Si prosegue nella Red Room, la sala rossa dell’Atelier, interamente rivestita di seta, omaggio al grande passato produttivo e commerciale della città. Quindi i visitatori attraverseranno il salotto di prova dove tra divani e specchiere sarà possibile scoprire le creazioni in rosso firmate Atelier Ricci, un’alta moda da ammirare e indossare, tanto che, chi vorrà, potrà provare l’esperienza di essere modella per un giorno.

Nella sala gialla un red carpet di Rossi DiVini fa sfilare l’enologia della Costa Toscana, dagli ambasciatori di stile nel mondo alle piccole e preziose storie di uomini e donne che hanno accettato la sfida della ‘poesia della terra’. Il vino arreda l’ambiente insieme alle icone di stile del design del Novecento, due grandi classici di Martinelli Luce, rigorosamente in rosso per l’occasione: Pipistrello e Cobra.

Ci sarà anche l’intimo di Giribon “perché l’Atelier Ricci – si legge nella presentazione – insegna che l’eleganza sta nell’equilibrio capace di osare e nel dettaglio che fa la differenza”. Per questo l’alta moda si abbina nelle ultime sale alle creazioni in pelle di Borse Mami, opere di alto artigianato italiano e alle sfumature di rosso tra braccialetti e collane di Filo di Sé. Per concludere un’anticipazione sulla stagione estiva, con Rosso di Mare. Tutto questo e molto altro tra gli affreschi seicenteschi dell’Atelier, i raffinati arredi e le creazioni dell’artista Silvia Tuccimei.

Infine, dal reale al virtuale, grazie al programma di incontri on line – ambientati nell’Atelier – durante i quali i partecipanti potranno scoprire altri abbinamenti, grazie alle pillole in rosso, videoincontri con la regia di Lavinia Andreini e ospiti tutti da conoscere.

L’Atelier è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, in via Burlamacchi 32 a ingresso gratuito. Telefono: 347.7784137. Consigliata la prenotazione per garantire esclusività alla visita e il rispetto delle norme Covid-19.