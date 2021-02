Tulipani e ranuncoli i fiori made in Versilia più richiesti per S. Valentino

Tulipani, ranuncoli e viola ciocca. E’ la classifica dei fiori Made in Versilia da regalare per le festività di San Valentino per sostenere le imprese florovivaistiche. Seguono poi i garofani dei poeti e anemoni. Sempre e rigorosamente di colore rosso. E per chi ha dubbi sul fiore preferito del partner c’è sempre il bouquet per un inedito abbinamento di colori, profumi e forme. A stilare il podio dei fiori degli innamorati è Coldiretti Lucca sulla base dei fiori prodotti in Versilia.

“San Valentino – ammette Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – è uno dei momenti più importanti nell’arco dell’anno per il nostro territorio che può vantare molte aziende leader nella produzione del reciso. Il settore florovivaistico ha pagato un prezzo pesantissimo alla crisi causata dalla pandemia. Un vero e proprio tsunami senza precedenti nella storia dell’Italia dove per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio sono stati azzerati eventi pubblici, fiere e assemblee, cresime, comunioni, battesimi e sposalizi. Regalare un fiore a San Valentino significa sostenere concretamente un comparto strategico per l’economia locale, per l’occupazione e per l’ambiente. Un fiore a San Valentino può contribuire a salvare il nostro florovivaismo”.

Con 8 italiani su 10 (82%) che con l’emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l’economia e l’occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa – continua Coldiretti – la festa di San Valentino è il primo tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante e fiori in Italia e salvare le imprese ed i posti lavoro nella filiera del florovivaismo. Solo considerando il periodo gennaio-ottobre 2020 il dilagare del Covid ha provocato il taglio del 50,3% dei matrimoni secondo l’analisi di Coldiretti su dati Istat.