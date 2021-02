Occupazione, riaprono le iscrizioni per il corso di formazione Paper Gear a Lucca

Un corso di formazione per preparare nuove figure professionali in grado di trovare, in poco tempo, un’occupazione stabile nel settore cartario. Riaprono le iscrizioni per il corso Paper Gear, a Lucca, organizzato dall’istituto di formazione Its Prime, in collaborazione con l’agenzia Formetica, per formare tecnici superiori per l’innovazione dei processi e dei prodotti meccanici nel settore della meccanica cartaria.

Una figura professionale, questa, specializzata nelle fasi di progettazione, industrializzazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di macchine e impianti, che pur avendo come riferimento le aziende costruttrici di macchinari per la cartiera e cartotecnica, può spendere la sua competenza anche nei settori tecnici di sviluppo e manutenzione di impianti, presso le aziende cartarie o i subfornitori dell’indotto della filiera.

Il corso si svolgerà a Lucca, ed è rivolto a 25 allievi, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. La durata prevista è di 2 anni (1800 ore complessive) divisi in 4 semestri, con un’articolazione didattica che prevede 1000 ore di lezioni in aula e attività di laboratorio e 800 ore di stage in Italia, o all’estero. Gli eventuali stage esteri sono realizzati con il programma europeo Erasmus+.

La scadenza delle iscrizioni è prevista per mercoledì 24 febbraio. Previsti anche degli open day online, per aiutare gli aspiranti iscritti a comprendere meglio la didattica del corso. Le date sono il 16, 17, 18, 19 e 23 febbraio, dalle 16,30 alle 17,30. Per partecipare è necessario consultare il seguente link: http://bit.ly/papergear2020_openday

Come iscriversi

È possibile iscriversi attraverso il sito di Its Prime (www.itsprime.it) accedendo alla sezione ‘corsi’, ’nuovi corsi’, oppure, in alternativa, contattare i numeri 393.8383578 – 320.3141003 o scrivere una mail a info@itsprime.it.

Tra i requisiti richiesti età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di scadenza dell’avviso) ed il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, oppure diploma di 4 anni di istruzione e formazione professionale (Iefp) integrato da un percorso istruzione e formazione tecnica Superiore (Ifts) della durata di un anno.