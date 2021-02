Sempre più gettonati i jet privati per gli spostamenti di lavoro ai tempi del Coronavirus

Di fronte alla recente crisi pandemica, sono diversi i viaggiatori che, per le loro trasferte di lavoro, continuano a optare per i voli a noleggio.

A differenza degli aerei di linea, i jet privati hanno infatti dimostrato di poter garantire maggiori precauzioni anti-contagio, sostenendo quelle aziende che, nonostante la crisi sanitaria, non possono rinunciare ai viaggi d’affari.

È così che businessman, ma anche piccoli gruppi di lavoro, continuano a preferire tutti vantaggi dei voli charter, confermando una preferenza – già evidente nel pre-pandemia –destinata a soppiantare, anche nel post-Covid-19, i classici voli in prima classe.

Uno dei fattori che più di tutti ha contribuito a consolidare questo trend è la reattività del settore dei voli a noleggio, che oggi gode di una formula ampiamente flessibile che ben si adatta ai repentini cambiamenti dovuti alle restrizioni.

A tutto questo, si aggiunge il fatto che, quando si parla di spostamenti di lavoro, soprattutto per trasferte urgenti o improcrastinabili, quello della sicurezza è un aspetto molto importante per le aziende, le quali, prenotando un volo a noleggio per i propri businessman, possono contare sull’applicazione costante dei necessari protocolli anti Covid-19.

Voli a noleggio: trasferte di lavoro più sicure

Nei voli privati, le normative per ridurre la trasmissione del Coronavirus si esplicano attraverso una serie di regole ben definite, come l’adozione di misure igieniche avanzate in tutte le fasi di viaggio, abitacoli soggetti a operazioni di pulizia e sanificazione dopo ogni volo e personale di bordo sempre equipaggiato con i più efficienti sistemi di protezione individuale (DPI). Va da sé che l’adozione di queste misure di sicurezza possa assicurare viaggi di lavoro privi di rischi, con costi di noleggio tutt’altro che insostenibili.

Le tariffe per volare in jet privato proposte da realtà come Fast Private Jet, ad esempio, sono molto competitive e rendono questa soluzione più accessibile rispetto al passato per imprese e aziende. Inoltre, se si pensa che a tutto ciò si aggiunge il vantaggio di non dover condividere la cabina con individui sconosciuti o poco avvezzi al rispetto delle regole, il tutto si traduce in un beneficio non indifferente.

Nell’era del Covid-19, infatti, il grande vantaggio dei voli a noleggio è quello di ridurre tutti quei piccoli o grandi contatti, in genere non evitabili in un volo di linea.

Nello specifico, i voli a noleggio standard hanno un abitacolo che varia dai 4 ai 16 posti, ideale quindi per viaggiare da soli o con un numero limitato di conoscenti. Volare a bordo di un jet privato, inoltre, dà accesso a un terminal riservato, che permette di non transitare per quelle aree aeroportuali che, seppure non affollate come in passato, possono presentare più di una falla in fatto di sicurezza.

Sicurezza che può, ad esempio, venir meno anche nelle classiche operazioni di ritiro bagagli, che per chi vola a bordo di un aeromobile privato avvengono nell’immediato, a pochi minuti dall’atterraggio.

Viaggi di lavoro più veloci a bordo dei jet privati

Naturalmente, in fatto di trasferte di lavoro, l’aspetto più importante per le aziende è il tempo. Lunghe attese al check-in, code all’imbarco e interminabili scali aeroportuali possono far lievitare le ore di viaggio, limitando il tempo per il business e rendendo le trasferte stressanti.

Proprio per questo, potersi avvalere dei benefici dei jet privati diventa un vantaggio non indifferente, soprattutto se si considera che per salire a bordo del proprio aereo b bb asta giungere in aeroporto con pochi minuti di anticipo, avvalendosi anche di anche di quei piccoli aeroportimeno affollati e spesso più vicini ai luoghi di destinazione.

Alla riduzione delle tempistiche si affianca anche un servizio completamente flessibile. Si possono scegliere la data, l’orario e il luogo di partenza secondo preferenze individuali, con la sicurezza di sapere che il jet noleggiato, con tutti i servizi extra eventualmente richiesti, sarà in aeroporto, pronto al decollo.

Il tutto con un servizio discreto che garantisce la più totale riservatezza, nel pieno rispetto di esigenze di lavoro che spesso richiedono la massima privacy.