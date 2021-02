Comunità per minori, vertice in Cgil sul passaggio di gestore

Comunità per minori con centro diurno e di socializzazione: il passaggio di società avverrà sena problemi. Lo assicurano Michele Massari e Marco Morbidelli della Fp Cgil di Lucca, che commentano il passaggio dalla coop Crea alla Co&So.

“Gli operatori e operatrici, nostri iscritti, sono informati già dal 18 novembre scorso delle procedure della gara di appalto in corso e dei loro diritti derivanti in particolare dall’articolo 37 del contratto delle cooperative sociali sottoscritto dalla nostra organizzazione, dove sono stabilite le norme che tutelano i lavoratori in appalto in caso di cambio di gestione. Il Consorzio Co & So, in data 22 febbraio, ha provveduto come previsto dalla norma succitata ad informarci dell’aggiudicazione della gara in via definitiva mettendosi a disposizione rispetto a gli adempimenti contrattuali previsti”.

La Fp Cgil di Lucca ha tempestivamente chiesto l’incontro come previsto dall’articolo 37 del contratto delle cooperative sociali che è stato fissato per la data del 2 marzo alle 15 alla Cgil di Lucca: “Riteniamo – si spiega in una nota – che in quella sede potrà essere definito l’accordo per il passaggio dei lavoratori già in servizio presso la struttura al nuovo gestore. Eventuali e ad oggi non prevedibili ne emergenti problematiche saranno gestite in rapporto con i lavoratori . D’altra parte va aggiunto che in fase preliminare abbiamo provveduto ad informare la committenza circa le eventuali problematiche occupazionali e siamo stati rassicurati in tal senso sia pure in relazione alle leggi che regolamentano gli appalti pubblici”.