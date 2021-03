Arredo bagno: la scelta dei sanitari

Quando finalmente ci troviamo in una condizione economica che ci permette di comprare casa, saremo certamente felici della nostra scelta e non vedremo l’ora di pensare alle opportune sistemazioni e ristrutturazioni dei vari locali.

Tra questi non potrà mancare il bagno, che progetteremo a misura delle nostre esigenze, pensando agli spazi, alle piastrelle, all’arredo, come quello che propone l’arredamento per il bagno Import For Me , e alla scelta dei sanitari.

Sì perché anche i sanitari possono essere un complemento che si sposa con l’arredo ma certamente la loro scelta deve essere fatta con attenzione. E’ molto importante infatti assicurare alla propria casa complementi adibiti all’igiene personale quotidiana che siano conformi a opportune verifiche professionali. Scopriamo come scegliere i sanitari del bagno nel modo giusto.

Cosa fare

Prima di scegliere i sanitari da far mettere in bagno è necessario lo studio dell’impiantistica da parte di un professionista, un tecnico specializzato che dovrà valutare anche le dimensioni degli spazi e le distanze minime tra cui posizionare i sanitari in base anche al muro frontale. In questo modo si potrà assicurare la giusta libertà di movimento agli occupanti la stanza da bagno.

Si dovrà tenere conto dei limiti di spesa quindi sarà imprescindibile il sopralluogo di un idraulico per individuare la posizione esatta della colonna di scarico. La scelta dei sanitari dovrà quindi poi essere in armonia con le piastrelle, il colore delle pareti, i rivestimenti. Ma il lato estetico sarà da valutare solo alla fine del tutto.

Attenzioni agli errori di acquisto

Attenzione agli errori di acquisto dei sanitari del bagno. Comprare d’impulso è sbagliato, prima bisogna prendere bene le misure e capire la tipologia e la strutturazione dell’impianto idraulico. Non meno importante è la conoscenza degli spazi.

Va bene vedere qualcosa che ci piace ma prima di acquistare dobbiamo capire se va bene a casa nostra. Meglio informarsi, fare giri presso store fisici o online, sfogliare cataloghi e riviste specializzate, chiedere più preventivi prima di comprare qualcosa che poi dobbiamo restituire perché ci da dei problemi.

I sanitari sono tutti uguali?

I sanitari sono tutti uguali? No, e si dividono in tre tipologie diverse: quelli sospesi, molto leggeri, pratici, che si fissano alla parete con staffe in acciaio e tasselli al muro. Questi sanitari sono installabili solo in caso di scarico a parete quindi non sono adatti alle esigenze di tutti.

Ci sono poi i sanitari da appoggio a terra, i più economici e i più comuni nelle nostre case, con base a terra che si collega allo scarico a pavimento.

Abbiamo infine i sanitari da bagno a filo muro, adattabili a qualsiasi posizione dello scarico, giusto compromesso tra i sanitari da bagno sospesi e quelli da appoggio.