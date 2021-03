Mediavalle e Garfagnana, in arrivo le bollette dell’acqua in scadenza il 9 aprile

Sono in arrivo le bollette dell’acqua nei Comuni di Barga, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Sillano Giuncugnano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 aprile.

Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 in corso, Gaia spa ha intensificato i canali di assistenza a distanza. Gli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla propria bolletta dell’acqua o effettuare pratiche sul proprio contratto di fornitura possono chiamare il numero verde 800 223377, gratuito da fissi e mobili. In alternativa, è possibile collegarsi al sito www.gaia-spa.it, cliccare sul banner verde e compilare la scheda di contatto per essere richiamati e assistiti da un operatore Gaia.

Altri strumenti a disposizione dell’utenza sono lo sportello online, per la gestione online di tutte le pratiche da Pc, e la App per smartphone, strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l’accesso ai servizi del Gestore. Gaia spa è inoltre presente su tutti i social network più diffusi: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram e ora anche Linkedin. Gli utenti in difficoltà con il pagamento delle bollette possono avvalersi di tre agevolazioni tariffarie per ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua: Bonus sociale idrico, Bonus idrico integrativo e Fondo utenze disagiate. Di recente Gaia ha inoltre introdotto una nuova formula per il pagamento delle bollette: la bolletta a rata costante, una bolletta mensile ad importo fisso, per pianificare al meglio le proprie spese.