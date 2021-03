Paolinelli (Ugl autoferrotranvieri): “Al fianco delle donne per la difesa dei diritti sul lavoro”

Il segretario regionale Ugl/Autoferro della Toscana Cipriano Paolinelli, in occasione oggi della festa della donna, ci tiene a “ringraziare tutte le donne che svolgono attività lavorativa all’interno della sua categoria, ringraziandole vivamente per l’operato che ogni giorno svolgono in maniera eccellente e professionale, nonostante purtroppo a volte si verifichino per loro situazioni pericolose e complicate“.

“Voglio ricordare e ribadire loro che la segreteria regionale Ugl/Autoferro sarà sempre al loro fianco qualsiasi volta c’è ne sarà necessità, a difesa loro e dei suoi diritti sul posto di lavoro – prosegue -. Rinnovo quindi a nome mio e di tutta la l’organizzazione sindacale Ugl/Autoferro della Toscana che rappresento, un sincero e caloroso ringraziamento e augurio di buon 8 marzo a tutti gli autoferrotranvieri della Toscana, in maniera particolare oggi a tutte le donne”.