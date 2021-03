Come acquistare Bitcoin – Guida completa

Il bitcoin è diventato una delle valute in più rapida crescita di questa era moderna. Le persone lo usano per scopi diversi nel loro mercato azionario. Tutti hanno bisogno di conoscere Bitcoin e il suo utilizzo perché la sua domanda aumenta di giorno in giorno. La cosa migliore di bitcoin è che non è necessario metterlo in tasca perché l’intero sistema funziona sul tuo PC.

Se sei nuovo in questo campo devi prestare attenzione a questo articolo perché è scritto apposta per te. Questa è la Guida completa per acquistare BTC che abbiamo creato per tua comodità. Ci sono molti modi in cui puoi acquistare o vendere bitcoin e oggi discuteremo alcuni dei suoi modi migliori.

Uno dei modi più sicuri e semplici per acquistare bitcoin è attraverso un sito Web protetto che ti consente di acquistarlo con la tua carta di credito. Devi solo installare un’app sul tuo telefono o creare un account su un sito web più sicuro. Crea il tuo account e iniziamo ad acquistare BTC.

La migliore app che puoi usare sul tuo telefono o sito web per il tuo PC è Coinbase, Kraken e Binance. Queste tre app sono le più utilizzate e user-friendly che ti permetteranno di acquistare facilmente BTC con la tua carta di debito.

Primo passo: crea il tuo portafoglio:

Il primo passo che devi seguire è creare il tuo account su qualsiasi sito web di cui ti fidi. Questo passaggio è chiamato portafoglio come di solito usi per conservare contanti e carte. Lo stesso accade con Bitcoin, devi creare un account su un sito web, ad esempio Coinbase.

Una volta impostato il tuo profilo, il tuo portafoglio è pronto per ricevere monete. Su Coinbase puoi facilmente vendere, acquistare o scambiare BTC, motivo per cui è molto popolare tra i trader. Il tuo portafoglio è pronto per accettare il bitcoin che comprerai.

Se non crei un portafoglio, non puoi acquistare o vendere nulla sui siti web. Ecco perché crea un account e il tuo portafoglio verrà creato automaticamente.

Secondo passaggio: acquisto di Bitcoin:

Il passaggio successivo dopo aver creato il tuo account è acquistare bitcoin pagando dalla tua banca. Dipende da te quanti soldi vuoi spendere. Su qualsiasi sito web, vedrai un’opzione di acquisto / vendita in BTC, fai clic su di essa e inserisci l’importo che hai.

Annota il tuo importo e l’app lo calcolerà automaticamente e lo convertirà in un importo in Bitcoin. Dopo aver eseguito questo passaggio, si aprirà una nuova pagina. Questa nuova pagina ti informerà che hai acquistato questa quantità di Bitcoin ed è ora nel tuo portafoglio.

Puoi anche acquistare o vendere altre valute con queste app di cui ti ho parlato prima. Se vuoi vendere il tuo BTC puoi venderlo facilmente perché questi siti web ti permettono di vendere o scambiare valute diverse.

Terza fase: scambio o negoziazione:

Questo è il passaggio più importante perché è chiaro che vuoi scambiarlo o venderlo per fare molti soldi. Assicurati di tenere d’occhio il mercato in modo che ogni volta che vedi i prezzi sono alti e ottieni molti soldi dopo averlo venduto, puoi venderlo.

Hai due opzioni per questo scopo: la prima è il trading e la seconda è il trading. Ma lo scambio può costarti diverse commissioni di trading e verifiche perché devi creare un altro account su un altro sito web per scambiarlo.

Il modo migliore per guadagnare un’enorme quantità di denaro senza pagare commissioni di trading è scambiare il tuo bitcoin con un trader. In questo modo puoi risparmiare denaro e ottenere maggiori vantaggi. Coinbase è un’app che ti consente di scambiare la tua valuta senza pagare alcuna commissione.

Sommario:

Quindi questi sono i modi più semplici che puoi seguire per acquistare bitcoin. Questa è la guida completa all’acquisto di BTC che devi conoscere. È molto facile acquistare o vendere BTC dal tuo computer o telefono cellulare. Ma assicurati di seguire tutti i passaggi per prevenire eventuali problemi.

Ricorda sempre che puoi acquistare solo bitcoin da un sito Web perché non è disponibile alcuna valuta sotto forma di moneta. Quindi, fai attenzione alle frodi e non sprecare i tuoi soldi se qualcuno ti chiede di acquistare una moneta da loro.

La seconda cosa è la pazienza, aspetta che i prezzi aumentino e avrai la possibilità di fare una grande quantità di denaro dopo aver venduto il tuo BTC. Ti garantisco che avrai molte possibilità di vendere la tua moneta in una quantità enorme di denaro dopo un po ‘di tempo.