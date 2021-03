Perché acquistare un casale

l cigno nero dell’emergenza sanitaria ci ha portato, per forza di cose, a riflettere maggiormente su diversi aspetti della nostra vita. Uno di questi è il rapporto con gli spazi abitativi che, per diversi mesi, sono stati il teatro principale della quotidianità.

Il cambiamento appena descritto ha portato sempre più persone a valutare una svolta nella propria vita e a cercare soluzioni diverse dagli appartamenti cittadini, anche se grandi.

A dimostrare tutto ciò ci pensa l’interesse, sempre più alto, verso opzioni come i casali. Quali sono i vantaggi che stanno spingendo sempre più utenti a valutare di acquistarne uno. Scopriamoli assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Pregio estetico e paesaggistico

Il primo e più importante aspetto da considerare nel momento in cui si parla dei motivi per cui acquistare un casale riguarda il pregio estetico di queste abitazioni e il loro essere collocate in contesti paesaggistici di grande fascino. Questi aspetti rappresentano, per molte persone che con l’inizio dell’emergenza sanitaria hanno cominciato ad apprezzare ritmi più lenti, un’opportunità per migliorare il benessere a 360°.

Non dimentichiamo infatti che, per stare bene, è necessario che sia il corpo sia la mente siano in perfetto equilibrio. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che rallentare i ritmi, cosa che la vita di campagna permette di fare, aiuta tantissimo da questo punto di vista.

I nuovi orizzonti del turismo

Tra i settori maggiormente investiti dalla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria per il SARS-CoV-2, c’è senza dubbio il mondo del turismo. Anche se è troppo presto per poter elencare a gran voce le conclusioni definitive su come sarà nei prossimi anni, ci sono alcuni punti fermi dai quali non si può prescindere.

In questo novero è possibile chiamare in causa il fatto che l’utenza, nel momento in cui prenoterà una vacanza, rivolgerà sempre di più l’attenzione verso soluzioni di prossimità.

I casali di campagna sono perfetti da questo punto di vista. Facilmente raggiungibili da diversi centri urbani, possono essere adattati a strutture di accoglienza all’insegna del distanziamento. Gli spazi sono infatti estremamente ampi e, nella maggior parte dei casi, possono essere ospitate solo poche persone alla volta.

Vantaggi fiscali

Quando si valutano le opzioni relative ai casali in vendita Toscana (o in altre parti d’Italia), è opportuno non dimenticare mai i vantaggi fiscali. Molte volte questi edifici sono bisognosi di lavori di ristrutturazione anche importanti.

Il pro in questo caso è legato alla possibilità di detrarre dal reddito imponibile le spese. Per la precisione, si parla della possibilità di scaricare, spalmandole nell’arco di 10 anni, il 50% delle spese di ristrutturazione fino a un massimo di 96.000 euro.

Dove acquistare

Chiariti questi aspetti, non rimane che da chiedersi quali siano le zone più gettonate per acquistare un casale o un rustico in campagna. Gli esperti sono concordi sul fatto che, oggi come oggi, tra le località più interessanti per chi vuole fare un investimento immobiliare come quello a cui stiamo dedicando questo articolo sia necessario annoverare Pienza, perla della Val d’Orcia che, da secoli e secoli, rende grande il nome della Toscana nel mondo grazie al fatto di rappresentare il modello di città ideale secondo i canoni rinascimentali (degna di nota è anche la presenza di luoghi di interesse storico e artistico come la Cattedrale dell’Assunta).

Per quanto riguarda le altre località da tenere in considerazione nel momento in cui si ha intenzione di acquistare un casale, un doveroso cenno deve essere dedicato a San Quirico d’Orcia, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove è possibile respirare una deliziosa atmosfera medievale.