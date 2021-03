China Post Tracking: la soluzione economica alle consegne

Se state cercando un metodo di spedizione internazionale economico e garantito, China Post è quello che fa per voi. Infatti, la compagnia nazionale cinese consegna pacchi e documenti in tutto il mondo.

È veloce, conveniente e perfetto per gli ordini di ogni dimensione. Ma sono specializzati nella spedizione di pacchetti piccoli, multipli e documenti. In più, grazie al servizio di China Post Tracking potete sempre tracciare la vostra consegna.

China Post Tracking, tracciare l’ordine

Tenete questo numero di tracciabilità di 11 cifre in un posto sicuro. Infatti, è questo che vi consentirà di sapere la cronologia del vostro pacco. Una nota importante:

Il vostro ordine parte dalla Cina. Fino alla frontiera, la cronologia è completa. Quando il pacco passa la dogana, la cronologia potrebbe essere leggermente in ritardo. Può essere che gli aggiornamenti non siano in tempo reale, ma non significa che il vostro ordine sia perso.

Non preoccupatevi nemmeno se il vostro pacco tarda ad arrivare. Infatti, i tempi medi di consegna sono tra i 20 e 60 giorni. A volte, fino a tre mesi. Non dipende solo da China Post, ma anche delle dogane.

Di solito, la vostra spedizione con China Post Tracking arriva in due destinazioni: una cassetta postale o l’ufficio postale più vicino al destinatario. Potete scegliere la vostra opzione preferita.

China Post Tracking, informazioni utili

Avete tre opzioni per l’invio del vostro ordine. La vostra scelta dipende dal vostro budget e dalla vostra fretta. Queste sono le tre scelte per voi:

Small parcel, scelta adatta per un pacchetto piccolo o per documenti

Large package, per un ordine grande, come le merci

Express Mail Service (EMS), questa è l’opzione più veloce, adatta a tutte le dimensioni

Potete anche scegliere tra:

Invio di terra

Invio in aereo.

L’ultimo è di solito il più conveniente e veloce. Anche in questo caso, la scelta dipende dal vostro budget e dal tempo di consegna. Non importa quali opzioni sceglierete, ricevere e sempre un China Post Tracking.

Per qualsiasi dubbio, potete contattare il corriere. Il numero di contatto é: 86 10 11185. Il numero varia per le consegna Express, e in questo caso è: 86 10 11183.

Certo, potrebbe volerci un mese per il vostro ordine o di più, ma arriverà. In più, il prezzo è competitivo, perfetto per tutte le tasche.