Fit Cisl, ultimi posti per il corso di preparazione al concorso pubblico indetto da Sistema Ambiente

Ultimi posti disponibili per il corso formativo organizzato da Fit Cisl di preparazione al concorso pubblico lanciato da Sistema ambiente e finalizzato alla formazione di una graduatoria all’assunzione a tempo determinato o indeterminato per addetto all’area conduzione.

Gli incontri con gli esperti saranno tre – il 18, 22 e 23 marzo dalle 19 alle 21,30 – e si terranno tutti in presenza nell’ampio auditorium alla Pia Casa in via Santa Chiara. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. Nella prima serata la lezione verterà sul codice della strada, la seconda serata sulla sicurezza mentre la terza avrà come relatori i delegati aziendali e tratterà più specificamente di dinamiche aziendali relative al servizio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Nicola Da San Martino, segretario Fic Cisl al numero 328 7193820 oppure Vanessa Pascolini tramite whatsapp al numero 340 7324218.