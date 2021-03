Sigaro Toscano del Presidente, a 15 anni dal debutto sul mercato arriva l’edizione speciale ‘Anniversario’

A 15 anni dal debutto sul mercato, Manifatture Sigaro Toscano lancia l’edizione speciale ‘Anniversario’ del nuovo sigaro Toscano del Presidente. Nato nei primi anni ’70 come omaggio alle più alte cariche dello Stato, era un ammezzato di prestigio, fatto a mano, frutto di un processo di stagionatura particolare, riservato a personalità importanti della Repubblica, ministri e presidenti appassionati ma mai commercializzato.

Nel 2006, con il ritorno di Manifatture Sigaro Toscano alla proprietà italiana, la decisione di lanciare sul mercato uno dei prodotti di punta tra i fatti a mano, per metterlo a disposizione di tutti gli amanti dello Stortignaccolo. Oggi, per festeggiare i 15 anni della sua commercializzazione, Manifatture Sigaro Toscano celebra il sigaro Toscano del Presidente con un’edizione speciale ‘Anniversario’, una riserva speciale di manufatti lasciati riposare per ben 24 mesi nella Manifattura di Lucca e frutto di una accurata selezione ad opera del Master Blender.

Il sigaro Toscano del Presidente ‘Anniversario’ presenta una fascia di Kentucky nordamericano selezionato, che accoglie al suo interno una miscela di tabacchi Kentucky italiani provenienti dalla Toscana e dal Nord America. In questa edizione il sigaro viene lasciato riposare almeno 24 mesi nelle celle di stagionatura di Lucca, assicurando quella giusta maturazione capace di dare vita a una fumata estremamente armoniosa ed equilibrata.