Giornata mondiale dell’acqua, Gaia ringrazia i propri dipendenti

Oggi (22 marzo) si celebra, come ogni anno, la Giornata mondiale dell’acqua, la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Il tema scelto per il 2021 è Valorizzare l’acqua, con l’invito a riflettere su cosa l’acqua significa per le persone e su poter proteggere questa risorsa vitale.

“Voglio cogliere l’occasione fornita da questa importante ricorrenza per ringraziare tutti i dipendenti dell’azienda – le parole del presidente di Gaia, Vincenzo Colle -, che durante questo anno così difficile, caratterizzato dall’emergenza pandemica ancora in corso, hanno continuato a prestare la loro opera per assicurare un servizio essenziale come quello idrico. Quanto valore abbia l’acqua per la vita di tutta la nostra comunità è scritto nell’impegno di ciascuno di loro, nella loro presenza e nelle attività svolte, senza interruzioni”.

“Tutta la società ha cercato di essere reattiva e di rispondere fin da subito alle nuove sfide – prosegue il presidente -, adottando le opportune misure di sicurezza contenute nel piano pandemico di cui ci siamo dotati in breve tempo, attrezzando le sedi di dispositivi di protezione, organizzando il lavoro a distanza, mettendo in piedi le opportune procedure a salvaguardia della salute di tutti”.

Gaia gestisce i servizi affidati, le infrastrutture e le utenze (250mila) grazie al lavoro quotidiano dei suoi circa 500 dipendenti, divisi tra personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. Gaia S.p.A. gestisce circa 5200 chilometri di rete acquedotto in un’area che si estende su 45 Comuni, per un totale di oltre 2500 chilometri quadrati, e in cui si contano circa 430mila abitanti. La qualità dell’acqua che arriva agli utenti è costantemente monitorata dall’attività del laboratorio interno accreditato, che processa circa 3800 campioni all’anno, per un totale di 156 mila parametri analizzati (dati 2020). Oltre alla rete di distribuzione di acqua, il gestore idrico si occupa anche dei servizi di fognatura e depurazione: sono circa 2000 i chilometri di rete fognaria al servizio dei cittadini, mentre gli impianti di depurazione attivi sono 493.

Nonostante le difficoltà e le incertezze legate all’andamento dei contagi e alle misure restrittive adottate dalle istituzioni per contenere il diffondersi della pandemia, Gaia Spa non ha voluto rinunciare neanche quest’anno a portare avanti il progetto di educazione ambientale destinato ai bambini delle scuole presenti sul territorio. Sono più di 30 gli istituti scolastici che hanno fatto pervenire al Gestore Idrico la propria adesione al progetto: nelle prossime settimane verranno consegnati i gadget (borracce plastic free e libri sull’acqua) ai circa 2000 bambini coinvolti e, laddove possibile, si terranno gli incontri, in modalità online, per approfondire temi come il ciclo dell’acqua e il risparmio idrico, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto della risorsa.

