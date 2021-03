Mascherine certificate: come fare per riconoscerle

Ormai da diversi mesi abbiamo capito che la mascherina è un dispositivo di protezione individuale di fondamentale importanza per proteggersi dal contagio da coronavirus. Con l’aiuto degli esperti di www.mascherine.it , andiamo a scoprire quali sono le mascherine più affidabili e, ovviamente, a norma di legge.

Grazie per aver accettato di fornirci alcuni chiarimenti, innanzitutto. Possiamo iniziare dalla mascherina filtrante FFP2.

Questo tipo di mascherina è un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie che protegge chi la indossa, garantendo una barriera efficace rispetto al rischio di contagio. I filtri di tipo 2, così come quelli di tipo 3, sono in grado di proteggere rispetto ad agenti che hanno dimensioni dell’ordine del millesimo di millimetro. Proprio per questo motivo, le mascherine FFP2 sono raccomandate per coloro che devono prestare assistenza a una persona malata e al personale medico. Questi dispositivi, per poter essere ritenuti degli strumenti di protezione validi, devono essere conformati secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 475 del 1992 e rispettare i requisiti della norma tecnica per i filtranti facciali UNI EN 149:2009 + A1:2009.

Ci sono altre indicazioni da rispettare?

Le mascherine filtranti devono presentare, direttamente sul prodotto o almeno sulla confezione con cui vengono fornite, il marchio CE, la cui apposizione rappresenta una garanzia della conformità del prodotto alle norme in vigore. In genere questo marchio è affiancato da un codice composto da 4 cifre che serve a individuare l’ente notificato che ha provveduto a fornire la certificazione di conformità alle norme europee. Le mascherine filtranti FFP2, così come le mascherine chirurgiche, possono non presentare la marcatura CE ed essere comunque vendute. Ciò avviene in deroga alla norma in vigore, ma è comunque indispensabile che siano rispettati gli standard di qualità e tecnici contenuti nella norma EN 149:2001.

Che cosa bisogna sapere, invece, sulle mascherine chirurgiche?

La legge classifica le mascherine chirurgiche come dispositivi medici. Il loro compito è quello di contenere la diffusione di agenti infettivi e di impedire che le persone che le indossano possano contaminare gli altri e l’ambiente circostante. Come i mezzi di informazione vanno ripetendo da diversi mesi, le mascherine chirurgiche non riescono a evitare l’ingresso del virus, ma sono comunque utili per abbassare il rischio di contagio. Grazie ad esse, infatti, vengono trattenuti i cosiddetti droplet, vale a dire le piccole gocce di saliva che vengono espulse quando si parla, quando si starnutisce o quando si tossisce, attraverso cui il virus può essere trasmesso.

Quali requisiti devono avere le mascherine chirurgiche?

Esse devono rispettare la Dir. 93/42/CEE, vale a dire la normativa generale dei dispositivi medici. Inoltre, per poter essere considerate strumenti di protezione validi e sicuri, le mascherine chirurgiche devono essere realizzate in conformità alle indicazioni contenute nella norma tecnica UNI EN 14683:2019, dove si fa riferimento ai requisiti di traspirabilità e di resistenza agli schizzi liquidi, ma anche alla pulizia da microbi e all’efficienza di filtrazione batterica.

La legge prevede degli adempimenti particolari in relazione alle confezioni?

Le mascherine che sono dispositivi medici devono riportare una dicitura specifica in merito. Se non lo sono, invece, il produttore deve segnalare che non si tratta di un dispositivo medico. Sul prodotto, poi, viene apposto il marchio CE che garantisce il rispetto delle norme in vigore, mentre il codice EN 14683 segnala che la produzione della mascherina è avvenuta in conformità ai parametri riportati dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019, attraverso la quale vengono identificati i requisiti minimi di respirabilità e di capacità filtrante in relazione alle mascherine a uso medico.

