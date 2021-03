Quale tipo di computer è il migliore per te?

Non è passato molto tempo da quando per comprare un nuovo computer per casa si trattava di prendere una decisione sulla capacità di memoria del disco rigido o sulla dimensione dello schermo da preferire. Nel mercato di oggi, l’acquirente si trova di fronte a una grande varietà di modelli e configurazioni, per cui la decisione su quale sia la migliore scelta a tutto tondo per una persona non è così chiara.

Sia che ci si trovi di fronte all’acquisto di un primo computer, o che si sia in procinto di aggiornare un vecchio computer, ecco alcuni punti di partenza per aiutare a fissare alcune idee e fare la scelta migliore.

Ricorda che hai l’imbarazzo della scelta!

Prima di tutto, la cosa positiva è che nel mercato dei computer odierno il consumatore ha l’imbarazzo della scelta. Per la persona che non è al passo con gli sviluppi della tecnologia, l’enorme numero di modelli e opzioni può essere travolgente.

L’intera gamma di opzioni di personal computer è offerta nell’assortimento diLenovo e spazia dalla più tradizionale configurazione a torre fissa e all’unità ‘all-in-one’ fino a laptop portatili, notebook e tablet. Allora, qual è la scelta migliore per te? Cominciamo con il primo passo logico:

Fisso o portatile?

Da molti punti di vista, la scelta del modello di computer si basa sullo stile di vita e sulle abitudini dell’utente. Considera come e dove il computer deve essere usato: deve essere usato in un luogo permanente (o fisso), come un ufficio domestico o su una scrivania da computer?

Vuoi un’opzione fissa?

Se la risposta a questa domanda è “sì”, allora un PC Desktop è la strada da percorrere. Questo è un computer a “installazione fissa”: il modello tradizionale ha una torre o un alloggiamento per il processore centrale, che può essere posizionato sopra o sotto la scrivania del computer,più una tastiera separata, uno schermo monitor e un mouse che completano l’installazione.

Un derivato più recente del computer tradizionale è il sistema “All in One” – questo fa a meno dell’ingombrante torre, fa risparmiare spazio e riduce il disordine. In questo sistema, il processore è incorporato nell’unità monitor, e la tastiera e il mouse si attaccano ad esso.

Per un’installazione fissa che non ha bisogno di essere spostata, ma in cui lo spazio è un elemento da prendere in considerazione, l’unità “All in One” può essere la soluzione.

L’opzione portatile – Laptop o Notebook?

Al giorno d’oggi molte persone sono sempre in mobilità, e il computer deve muoversi con loro. Il suo utilizzo è spesso diviso tra tempo libero e lavoro e deve essere usato sia a casa che in ufficio o per lavorare in movimento in un bar o in una caffetteria. Potresti anche trovarti nella condizione di viaggiare da una parte all’altra del paese e avere bisogno di un modo per lavorare.

Alcune persone preferiscono semplicemente il lusso e la comodità di portare un computer dal salotto alla camera da letto, nel qual caso la portabilità e la facilità di trasporto rappresentano un must.

Se si è scelta un’opzione portatile, è disponibile un’intera gamma di prodotti: da computer portatili di grandi dimensioni a portatili e tablet più compatti. Compatto, con una tastiera e uno schermo integrati, ma con tanto spazio di archiviazione su disco e velocità di elaborazione quanto un PC desktop medio, negli ultimi anni il computer portatile ha guadagnato favore e popolarità.

Riassunto

Al giorno d’oggi, il tipo di computer più adatto all’utente è tanto una scelta di stile di vita quanto una scelta personale. Avendo deciso quale configurazione si adatta meglio alle tue abitudini e al modello di utilizzo previsto, punta sulla tua gamma preferita e fa’ la tua scelta.