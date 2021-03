Ungulati, Confagricoltura Toscana: “Serve una revisione della legge nazionale sulla caccia”

“La Regione si attivi per chiedere al governo una revisione della legge nazionale sulla caccia per risolvere il problema degli ungulati”. È questo l’appello lanciato dal presidente della sezione ambiente e territorio di Confagricoltura Toscana Bernardo Gondi al presidente della Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi.

“In alcune zone della Toscana – spiega Gondi – c’è dieci volte il numero degli ungulati che l’ambiente può sopportare, è un enorme problema sotto molti punti di vista: arrecano danni all’agricoltura, causano incidenti potenzialmente mortali e provocano il deperimento del bosco. Con la pandemia il problema si è ingrandito perché non c’è stata l’attività venatoria utile a tenere sotto controllo la situazione. Ci sono delle specie cresciute in termini numerici in modo esagerato a discapito di altri animali e questo danneggia la flora, è un fenomeno che va gestito”.

“La Regione Toscana dovrebbe attivarsi nei confronti del Governo per chiedere ulteriori attività di controllo degli ungulati, serve urgentemente una revisione della legge nazionale sulla caccia – conclude Gondi -. Purtroppo le Regioni possono intervenire soltanto in modo limitato, è dunque indispensabile una visione strategica nazionale, la situazione è drammatica, serve l’intervento dello Stato”.