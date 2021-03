Come guadagnare con Youtube

In questo periodo, sempre più persone stanno orientando la propria attenzione verso la Rete, per esempio aprendo canali Youtube di musica (si pensi ai rapper) o di altro tipo, spesso nel settore dell’intrattenimento. Gli esperti della Web Projects Revolution di Bologna, specializzati nel settore delle campagne per Youtube e per i social network in generale, forniscono a chi gestisce un canale Youtube il supporto necessario per beneficiare di una crescita della popolarità, anche con campagne dedicate. Per chi punta ad aumentare le Youtube visualizzazioni e anche i like che sono fondamentali: Web Projects Revolution si occupa della gestione di campagne social e offre molti altri servizi, come la realizzazione di siti web e il posizionamento sui motori di ricerca. Sono più di 13mila le campagne di marketing realizzate, con oltre 15 mila clienti acquisiti da una realtà in costante espansione.

I consigli per avere successo su Youtube

Ma come si possono aumentare le probabilità di avere successo su Youtube? Il primo aspetto su cui si deve puntare è quello dell’originalità, come per altro in ogni altro ambito del web: più si è in grado di essere originali e maggiori sono le probabilità di ottenere il successo auspicato. Per questo è necessario spremere le meningi per trovare e mettere a frutto idee creative. Ma è importante anche individuare un genere coerente e in linea con le proprie caratteristiche: non ha senso produrre e diffondere contenuti in cui non si crede o che non si reputano nelle proprie corde. Ciò non vuol dire che non si possano diversificare i temi, ma è sempre auspicabile mantenere un filo conduttore.

I trucchi da seguire

I video che si pubblicano devono essere intriganti e capaci di catturare l’attenzione delle persone sin dal titolo. Si tratta di un aspetto da cui non si può prescindere, perché un titolo efficace non solo desta la curiosità di un numero più elevato di internauti, ma ha anche il pregio di poter essere ricordato con più facilità per le views che verranno. Ma perfino la scelta del nome utente deve essere effettuata con intelligenza e in maniera attenta. Il nickname va individuato con cura e una discreta dose di buon senso: è importante che incuriosisca, e potrebbe essere coerente con i contenuti che saranno offerti. Infine, non bisogna dimenticare che le pubblicazioni devono essere costanti, meglio se programmate sulla base di un piano editoriale che andrà definito in anticipo ma che, in ogni caso, potrà essere modificato in caso di necessità con il passare del tempo.

Le donazioni con Patreon

Google AdSense è solo uno dei tanti modi che permettono di guadagnare attraverso i video su Youtube. Un altro sistema che vale la pena di conoscere e di prendere in considerazione con la dovuta attenzione è rappresentato da Patreon. Si tratta di un mezzo attraverso il quale i fan di uno Youtuber hanno la possibilità di finanziarlo, e quindi di sostenerlo dal punto di vista economico. Si possono prevedere degli abbonamenti, con un versamento mensile, oppure delle donazioni per ciascun post. Come è facile immaginare, più ampia è la base di fan su cui si può contare e maggiori sono le probabilità di ricevere il sostegno economico altrui.

I primi passi da compiere

Non si può pensare di diventare ricchi dall’oggi al domani, ma ci si deve basare su una politica dei piccoli passi. Per cominciare a monetizzare grazie ai video caricati su Youtube, è necessario aprire un canale e avviare la partnership con Google attraverso il suo circuito pubblicitario: quel Google AdSense che abbiamo già menzionato in precedenza. Tutto quel che bisogna fare è registrarsi alla piattaforma di advertising, per poi effettuare il collegamento del proprio canale di Youtube. Ovviamente, è importante consultare con cura le policy applicate, tenendo presente che in caso di violazione del copyright può capitare che l’account venga sospeso.

Quanto si guadagna su Youtube

Ma quali sono i margini di guadagno di cui si può godere grazie a Youtube? Ovviamente tutto dipende dal numero di visualizzazioni che si ottengono: in linea di massima si tratta di 1 euro e 50 centesimi ogni 1.000 visualizzazioni. Questo vuol dire che un video da 1 milione di visualizzazioni può garantire una resa di 1.500 euro. Attenzione, però: questo importo cresce nel caso in cui si applichino delle strategie di influencer marketing, in virtù di accordi pubblicitari sottoscritti con marchi e aziende. Certo, non tutti avranno la fortuna dello svedese Felix Kjellberg, che con il suo canale ha la possibilità di incassare più di 4 milioni di euro all’anno, forte di quasi 28 milioni di follower. In Italia, invece, sono notevoli i numeri di Favij, che vanta circa 4 milioni e 400mila seguaci, mentre iPantellas superano i 3 milioni di utenti. Bene anche Stefano Lepri, conosciuto come St3pNy, con circa 3 milioni di seguaci affezionati ai suoi video.