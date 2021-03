Nautica, Fiom Cgil: “Basta con lo sfruttamento dei lavoratori”

“Lavoratori pakistani sospesi dal lavoro in un cantiere nautico a Massa perché rivendicavano i loro diritti, lavoratori Polacchi non retribuiti in un cantiere nautico a Piombino ed a cui applicavano il contratto del paese di provenienza, lavoratori del Bangladesh che lavoravano in vari cantieri nautici in Toscana e Liguria minacciati e picchiati. Tutto questo si chiama sfruttamento organizzato ed è dovuto ad un modello produttivo distorto fondato sull’arretramento delle condizioni dei lavoratori“. Lo afferma Massimo Braccini, segretario generale della Fiom Cgil Toscana.

“Tutti questi lavoratori costruiscono parti di imbarcazioni che riconducono tutti ad importanti marchi della nautica e crediamo che vi debba essere una responsabilità in solido. Abbiamo grandi marchi di aziende tra le più importanti al mondo che producono beni di lusso unici, ma le condizioni materiali dei lavoratori sono sempre più arretrate, la responsabilità delle imprese non finisce all’interno del perimetro aziendale, ma riguarda tutta la filiera – continua l’associazione sindacale – Non è tollerabile che l’eccellenza della nautica in Toscana, che ha complessivamente un fatturato di 1,53 miliardi (45 per cento del fatturato italiano) con 200 imprese e 15mila lavoratori addetti, che rappresenta il 40 per cento della produzione mondiale delle barche sopra i 30 metri, risenta di questi gravi e inaccettabili ricatti verso lavoratori che spesso vengono da altri paesi per cercare un futuro migliore”.

“Va ripensato tutto il modello di sviluppo prima che sia troppo tardi. Non esiste uno sviluppo fondato sul l’arretramento delle condizioni dei lavoratori. Va ripreso il tavolo regionale sulla nautica, va riordinato il settore, ognuno deve assumersi la responsabilità di costruire un modello migliore improntato sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della redistribuzione della ricchezza – afferma Fiom Cgil – Vi è troppa illegalità nel settore e alla fine le professionalità le hanno distrutte a scapito del profitto. Va ricostruita la catena del comando e delle responsabilità, il settore avrà un futuro se si cambia strada. Siamo una repubblica fondata sul lavoro e non sul profitto privato, le concessioni pubbliche su cui risiedono i cantieri vanno rilasciate solo a chi favorisce uno sviluppo nell’interesse della collettività”.

“La Fiom sarà puntuale – conclude – sull’azione sindacale e la lotta, sulla proposta, ma anche sulle azioni legali, cercando di arrivare a definire un protocollo sulla nautica toscana, ben sapendo che vi sono gravi ritardi ed il tempo è scaduto“.