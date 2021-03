Aree interne, Confcooperative Toscana nord: “Soddisfatti per le misure ma è necessario fare presto”

“Soddisfatti per l’approvazione delle misure a sostegno delle aree interne ma è necessario fare presto”. Commenta così il vicepresidente di Confcooperative Toscana nord Umberto Giorgi il via libera all’unanimità dell’atto che impegna la Regione a mettere in campo interventi a sostegno delle aree interne e ad attivarsi con il governo affinché venga potenziata la strategia nazionale a sostegno di questi territori e dei progetti non ancora realizzati.

“Nella parte nord della Toscana, per fortuna, i progetti sono già approvati e finanziati, e quelli non ancora partiti, partiranno a breve, ma ci sono ancora molti problemi che devono trovare risposte al più presto – va avanti Giorgi -. Penso, prima di tutto, alle necessità infrastrutturali: dal miglioramento della viabilità e del trasporto, anche in chiave di sviluppo turistico, alla copertura effettiva ed efficace della connettività, senza dimenticare le politiche a favore della cittadinanza per favorire il ripopolamento delle aree disagiate. La risoluzione tocca anche il tema delle cooperative di comunità che vedono finalmente riconosciuto il loro ruolo per il rilancio di quei territori. Ma ritengo sia necessario sostenerle nella loro attività con aiuti e reti di imprese perché è chiaro, oggi come non mai, che fare impresa nelle aree intere è più complicato che nel resto della regione”.