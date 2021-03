Gli stabilimenti Lucart a disposizione per la campagna vaccinale

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid e carte monolucide per imballaggi flessibili, metterà a disposizione i propri stabilimenti produttivi presenti a Porcari, Diecimo e Castelnuovo di Garfagnana insieme ai rispettivi medici competenti allo scopo di contribuire alla campagna vaccinale nazionale.

L’azienda aderisce così all’iniziativa lanciata da Confindustria, volta a mappare le realtà potenzialmente disponibili e idonee per essere configurate come siti vaccinali e moltiplicare così quelli già attivi nel paese. I dipendenti del gruppo potranno ricevere il vaccino direttamente negli stabilimenti aziendali; se sarà possibile e le condizioni lo permetteranno, l’accesso sarà esteso anche ai familiari.

Carlo Romeo, chief Hr officier di Lucart, ha così commentato: “In questo momento di resilienza collettiva vogliamo dare il nostro contributo per agevolare la campagna vaccinale. Sharing the future vuol dire anche condividere tutte le risorse utili a garantire la sicurezza delle nostre Persone. Siamo un’azienda che guarda sempre alla sostenibilità e con un forte senso di responsabilità sociale: faremo il possibile per alleggerire il carico delle strutture sanitarie pubbliche e garantire la sicurezza dei nostri lavoratori”.

Lucart resta a disposizione delle autorità e in attesa di conoscere i protocolli da mettere a punto per adibire i propri spazi alla somministrazione dei vaccini.