La gelateria De’ Coltelli conquista 3 coni del Gambero Rosso

Per il quarto anno consecutivo la gelateria De’Coltelli di Pisa e Lucca ottiene il massimo riconoscimento da parte della celebre guida del Gambero Rosso Gelaterie d’Italia.

In un anno di crisi per l’intero comparto della ristorazione si celebra la tecnica, la ricerca delle materie prime, la creatività e l’arte di fare il buon gelato. E la Gelateria De’ Coltelli porta nuovamente a casa il massimo riconoscimento nel settore: gli ambitissimi Tre coni, le stelle Michelin della gelateria.

Notizia accolta con grande soddisfazione dal patron della gelateria Gianfrancesco Cutelli che in anno difficile come quello appena trascorso e con tutte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria è riuscito a mantenere alto lo standard del suo gelato investendo in qualità, sostenibilità, territorio. Affermandosi in un comparto, quello della gelateria, che rappresenta il gusto e l’artigianalità tutte italiana. Una sapienza che è stata riconosciuta dal parlamento europeo con la Giornata europea del gelato di oggi (24 marzo).

“Celebriamo quindi con questa guida – dicono dalla gelateria – la stagione appena iniziata che auspichiamo di poter vivere mangiando un buon gelato in compagnia e all’aria aperta”.