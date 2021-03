L’importanza del saliscale elettrico per i lavori di carico e scarico merci

Chi movimenta le merci sa che non è possibile farlo se non si hanno le attrezzature giuste: oltre ai camion per il trasporto, occorrono supporti atti a spostarle affinché possano essere trasportate in sicurezza anche lungo una rampa di scale, laddove l’ascensore non risulti consono o il montacarichi sia assente.

In tal senso, può essere un valido alleato il carrello saliscale elettrico, che permette di movimentare merci quali infissi, pallet, fotocopiatrici e persino elettrodomestici nella più totale sicurezza per l’operatore.

Le caratteristiche del carrello saliscale elettrico

Il carrello saliscale elettrico generalmente è caratterizzato da una struttura che consente di effettuare trasporti senza compromettere la postura. Inoltre, grazie al motore, ogni movimentazione avviene senza che siano presenti sforzi a carico di braccia, gambe e, soprattutto, colonna vertebrale. Questi strumenti assicurano quindi un lavoro efficiente e sicuro, cui nei migliori modelli si aggiunge anche la lunga durata della batteria.

In commercio esistono modelli dotati di cingoli oppure di ruote: questi ultimi presentano il grande vantaggio di poter essere trasportati su qualsiasi pavimentazione senza il rischio di danneggiarla, come potrebbe invece accadere con gli strumenti cingolati, caratterizzati da un peso maggiore.

Per quanto riguarda le ruote, generalmente un saliscale può presentarne due – una per lato – oppure tre, che facilitano ulteriormente le operazioni, perché il carico si ridistribuirà in modo uniforme ad ogni scalino, ma ammortizzerà bene ogni movimento.

Come scegliere il carrello saliscale elettrico

Esistono diversi modelli di carrello saliscale: alcuni hanno una parete d’appoggio verticale che presenta delle aperture utili soprattutto per controllare il carico quando serve.

Altre constano di un blocco unico per sostenere pesi più importanti. In ogni caso, si tratta di un elemento telescopico che può essere allungato o accorciato a piacimento dall’operatore per adattarlo al tipo di merci. Una grossa scatola, infatti, ha dimensioni diverse rispetto a una fotocopiatrice o a un grande elettrodomestico: ogni articolo o strumentazione da movimentare richiede quindi un’attrezzatura adatta, che possa assicurare che la fase di trasporto avvenga in completa sicurezza.

La stessa posizione più o meno inclinata ad angolazioni diverse può essere decisa dall’operatore e la stessa larghezza del carrello può variare in base alle dimensioni dello spazio in cui c’è necessità di spostarsi: per esempio, alcuni modelli risultano particolarmente indicati per percorrere al meglio rampe molto strette o caratterizzate da curve a gomito, mentre altri più ampi sono indicati per trasportare carichi più consistenti in ambienti di dimensioni maggiori.

Il bilanciamento dei migliori dispositivi è automatico e i gradini da affrontare possono essere alti fino a 20 centimetri. La versatilità e il peso non superiore ai 50 chili sono tutti elementi che consentono di caricare questi carrelli anche sul camion stesso ove viene trasportata la merce, per portarli sempre con sé ovunque serva.

A livello di materiali, i più robusti sono quelli metallici che rendono i carrelli in grado di non deformarsi neanche con carichi di svariate decine di chili. Inoltre, la polvere epossidica che li ricopre li preserverà dagli agenti esterni quali umidità e raggi UV per l’uso all’aperto. Le ruote, rivestite in materiale siliconico, sono sempre la soluzione ideale per assicurare al tempo stesso resistenza e proprietà anti-graffio.

Infine, è bene ricordare che i migliori fornitori di carrelli saliscale oltre alla vendita propongono anche la formula del noleggio, al fine di lasciare che il cliente abbia la tipologia di dispositivo che gli serve maggiormente solo quando sia veramente necessario.