Imprese innovative, torna il programma di accelerazione Unicredit Start Lab

È in programma mercoledì (31 marzo), con inizio alle 17, la presentazione dell’ottava edizione di UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione voluto dal gruppo bancario a supporto di start up e Pmi innovative del territorio.

L’incontro digitale, realizzato con la collaborazione di Art-Er, sarà aperto dai saluti di Antonella Silingardi, area manager retail Reggio Emilia UniCredit; Luca Altariva, area manager retail Piacenza UniCredit; e Luca Piccinno, Art-Er Area S3 Piacenza e Reggio Emilia, che illustrerà inoltre i servizi di accompagnamento per lo sviluppo di idee innovative e la valorizzazione delle competenze del team di progetto imprenditoriale.

Seguiranno la presentazione del bando 2021 di UniCredit Start Lab, a cura di Leonardo Gregianin della region centro nord UniCredit; e la testimonianza di un caso di successo, Mysurable – Startup innovativa, spinoff dell’Università di Bologna, nata nel 2018 – con l’intervento del suo Ceo, Marco Domenicali.

Le conclusioni sono affidate a Livio Stellati, responsabile territorial relations centro nord UniCredit.

Per partecipare è possibile registrati dal link: https://forms.gle/jokyA5yAeZbwL6uY8

“Tra gli effetti del complesso periodo che stiamo vivendo – sottolinea Livio Stellati, responsabile territorial relations centro nord UniCredit – rientrano la forte accelerazione dei processi innovativi e il massivo impiego delle risorse legate alla digitalizzazione. In questo contesto start up e Pmi ad alto contenuto innovativo possono svolgere un ruolo rilevante, fornendo risposte e soluzioni ad istanze in continua evoluzione. Le 600 candidature ricevute nella scorsa edizione di UniCredit Start Lab sono la prova che l’ecosistema italiano dell’innovazione è più vivo che mai. E noi vogliamo fare la nostra parte per agevolarne lo sviluppo. Auspichiamo poi che il trend di crescita della presenza femminile tra i neo-imprenditori sostenuti possa consolidarsi e crescere ancora tanto da superare la quota del 25% delle start-up selezionate raggiunta nel 2020”.

UniCredit Start Lab è la piattaforma di business e innovazione di UniCredit che sostiene le startup e Pmi italiane tech ad alto potenziale. L’iniziativa riparte per il 2021, nella sua ottava edizione, confermando tutti i punti di forza che dall’avvio del programma hanno portato all’analisi di circa 5.300 progetti imprenditoriali di nuova generazione e all’accompagnamento di 350 start up verso percorsi di crescita aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo dal punto di vista manageriale, e la visibilità sul mercato. In Italia sono attive oltre 14mila tra start up e imprese innovative; di queste 1.153 (circa l’8%) hanno sede in Emilia Romagna, di cui 165 nell’area di Piacenza e Reggio Emilia.

Le aziende selezionate a far parte di Start Lab, in particolare, potranno accedere a specifici servizi fra cui: la possibilità di partecipare ad attività strutturate di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit; training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici; un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; e, infine, l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita. Previsto anche un riconoscimento in denaro da 10.000 euro per il migliore progetto presentato per ognuno dei settori chiave.

Anche per il 2021, i settori di riferimento per UniCredit Start Lab saranno:

1) Innovative Made in Italy (agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0)

2) Digital (mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme b2b, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale)

3) Life science (biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive)

4) Clean tech (efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti e mobilità sostenibile)