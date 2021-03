Per scegliere la tua casa in affitto a Lucca, devi solo cogliere l’opportunità

Se stai cercando un immobile in vendita, un fondo commerciale o semplicemente una casa in affitto per le tue ferie, non puoi più aspettare. Il mercato immobiliare gode di un momento molto favorevole, quindi non lasciarti scappare il vero affare. Sei interessato a cercare case in affitto Lucca?

Comincia la tua ricerca sul web, potrai trovare molte informazioni utili per questa prima fase di scelta.

LUCCA CITTA’ DELLE MURA

Un appartamento in affitto a Lucca? La tua casa ti sta già aspettando magari sulle meravigliose mura della città. Lucca è caratterizzata da una cinta muraria al cui interno si può accedere grazie a sei porte che furono costruite tra il 1500 e i primi anni del ‘900. Per l’enorme valore storico-culturale Lucca è stata inserita nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il centro storico ha origini medievali e ha mantenuto intatto il suo antico fascino con le sue 100 chiese e i numerosi palazzi rinascimentali, ma Lucca offre molto di più. É infatti una città ricca di eventi culturali tutti l’anno, dai teatri, alle mostre, Lucca è una città giovane e vitale

CERCHI CASA? INIZIA L’AVVENTURA

Un’avventura? Sì, cercare casa in affitto è proprio come iniziare un’avventura. Per alcuni è molto stressante, ma con qualche accorgimento ci si può tranquillamente focalizzare sugli aspetti positivi che ogni cambiamento porta con sé. Potresti intanto guardare le offerte disponibili online: sul portale della tua agenzia troverai già una photogallery relativa a ogni singolo immobile che te lo farà visitare virtualmente, poi fai attenzione alle schede dettagliate per ogni singola offerta e a quali informazioni riportano.

I PARTICOLARI FANNO LA DIFFERENZA

Spesso sono proprio i particolari a fare la differenza, ma quando si cambia casa siamo concentrati su troppe cose contemporaneamente. Ecco che l’aiuto di un professionista diventa salvifico, almeno in un primo momento. Tra le cose a cui prestare la massima attenzione ci sono i certificati di prestazione energetica dell’edificio, informati se è dotato di cappotto termico o di un sistema di isolamento adeguato. Questo inciderà infatti notevolmente sulle spese alla fine dell’anno. Altro aspetto da ricordare è che vanno richiesti al proprietario tutti i certificati di conformità per essere sicuri che l’impianto elettrico e quello del gas siano a norma.

DI QUANTI METRI QUADRI HAI BISOGNO?

Quanto deve essere grande il tuo appartamento in affitto? Sei da solo o avrai coinquilini? Considera l’abitabilità degli spazi in comune. Ci sono scale? Magari una zona è soppalcabile e puoi ricavare una stanza in più. C’è una soffitta o una cantina? L’immobile ha le facciate da rifare? E ricordati di controllare la tenuta degli infissi, l’esposizione delle camere da letto, la rumorosità del quartiere e anche dei tuoi futuri vicini di casa.