Covid, Unicredit dona una barella di biocontenimento alla pubblica assistenza

Il biocontenimento come salvavita è il progetto dell’associazione Pubblica Assistenza Carrara e sezioni che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti con UniCredit card Flexia classic etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo carta etica che negli ultimi dieci anni ha permesso ad UniCredit di supportare più di 650 iniziative benefiche in tutta Italia.

Il contributo della banca consentirà di acquistare una barella di biocontenimento. Il dispositivo consentirà all’operatore sanitario a bordo del mezzo di stare vicino al paziente curandolo nel migliore dei modi, evitando rischi di contaminazione.

“La nostra storia ultracentenaria – sottolineano dalla Pubblica Assistenza di Carrara – non si può sintetizzare in una semplice successione di servizi e atti amministrativi, ma la si può piuttosto immaginare come un ampio affresco in cui le vicende della Pubblica Assistenza fanno un tutt’uno con la storia di Carrara, generando un legame costante, continuo e positivo con il territorio. In conseguenza di ciò appare evidente come l’iniziativa realizzata grazie al supporto di UniCredit costituisca per noi un nuovo elemento di forza, che alimenta il nostro impegno al fine di garantire, anche in questo periodo di assoluta emergenza legata agli effetti della pandemia da Covid 19, il maggior numero possibile di servizi all’intero comprensorio provinciale”.

Dal 2005 ad oggi sono stati raccolti oltre 24 milioni di euro e assegnati oltre 21 milioni di euro del Fondo Carta Etica alle iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.