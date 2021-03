Recensione di Kanabialica: Gocce naturali per supportare la perdita di peso

È possibile dimagrire col cannabidiolo, CBD o estratto della canapa, sostanza del tutto innocua e soprattutto legale che si ottiene dalla lavorazione della cannabis? Il produttore di Kanabialica , integratore alimentare per dimagrire realizzato proprio con questo speciale ingrediente, sostiene di sì.

Andiamo, quindi, subito a vedere cosa c’è di vero in questa affermazione e se davvero Kanabialica aiuta a perdere peso, oppure si tratta solo dell’ennesima trovata pubblicitaria.

Cos’è Kanabialica

Kanabialica è un integratore alimentare in gocce i cui principi attivi di origine naturale sono ritenuti in grado di velocizzare il metabolismo. Questo effetto sarebbe dovuto, secondo l’azienda produttrice, all’azione termogenica del Cannabidiolo, o estratto legale della Cannabis.

In altre parole, assumendo regolarmente Kanabialica ci aiuta a bruciare più velocemente i lipidi e le calorie assunte con il cibo, evitando che vadano ad accumularsi nelle cellule sotto forma di grassi. In più, al prodotto sarebbe associato anche un elevato potere saziante che ci impedirebbe di avere attacchi di fame nervosa che sono molto frequenti durante una dieta.

Infine, visto che Kanabialica contiene anche antiossidanti come il tè verde, inizieremo a sentirci anche molto più in forze, il nostro apparato intestinale inizierà a funzionare meglio e anche il sistema immunitario ne beneficerà.

Come è fatto Kanabialica gocce

Le gocce di Kanabialica contengono una miscela di sostanze di derivazione biologica che aiutano l’organismo a bruciare più grassi e calorie. Ecco quali sono:

· Cannabidiolo, l’Estratto di Cannabis o CBD derivato dalla canapa, che avrebbe il potere di tenere sotto controllo l’appetito e al tempo stesso ci permetterebbe di ottenere più velocemente un corpo tonico e snello grazie all’effetto “termogenico”;

· Estratto di Kivano, Rambutan e Cherimola, cui sono attribuite proprietà drenanti e purificanti che aiuterebbero a ridurre il gonfiore addominale e la ritenzione di liquidi;

· Estratto di tè e caffè verde, sostanze note per le loro capacità antiossidanti, stimolanti, energizzanti e brucia grassi;

· Altri ingredienti come il Cromo, L-Carnitina e l’AranciaAmara che hanno invece il vantaggio di rinfrancare il sistema immunitario, dando maggiore energia

Come si usa Kanabialica

La formulazione liquida in gocce di Kanabialica rende facile il suo utilizzo ed è consigliata anche a chi ha difficoltà ad inghiottire le pillole. Quando al dosaggio, il produttore consiglia di assumere 25 gocce per 2 volte al giorno prima dei pasti principali. Le gocce possono essere disciolte in un bicchiere di acqua, succo o altro liquido purché a temperatura ambiente. E’ consigliata l’assunzione per almeno 4 settimane per vedere i primi risultati sull’organismo.

Ci sono controindicazioni ad assumere l’integratore a base di Cannabidiolo Kanabialica?

L’assunzione di Kanabialica non comporta controindicazioni, tanto che il prodotto è venduto senza il bisogno di ricetta medica. Ciò nonostante è sempre consigliato consultare il proprio medico di fiducia prima di assumere qualsiasi integratore.

Anche l’effetto di assuefazione, tipico della Canapa, non è presente in Kanabialica in quanto il prodotto non contiene THC, che è la sostanza ritenuta responsabile della dipendenza.

Solo le donne in stato interessante, quelle che allattano, le persone anziane affette da patologie croniche e i minori dovrebbero astenersi dall’utilizzo di questo tipo di prodotti, oppure farsi seguire da un medico qualora intendessero farlo.

Ciò detto, è comunque sempre bene ricordare che Kanabialica è un integratore e come tale il suo utilizzo è da intendersi in aggiunta e non in sostituzione dei pasti.

Dove posso comprare Kanabialica e quanto costa

Kanabialica si acquista solo online sul sito del produttore, dove troverete un format precompilato attraverso cui effettuare l’ordine. Il prodotto verrà poi inviato a casa senza costi aggiuntivi per la spedizione. Il prezzo di Kanabialica è attualmente scontato del 50 per cento, per cui costa solo 39 euro invece di 78 euro (promozione con durata limitata).

Conclusioni

Per concludere, cosa possiamo dire dell’integratore in gocce Kanabialica? Ricollegandoci all’affermazione iniziale, cioè se questo integratore a base di Cannabidiolo fosse in grado o meno di aiutare le persone a dimagrire, possiamo affermare che – in abbinamento ad uno stile di vita sano, dieta ed esercizio – l’integratore può aiutare a perdere peso in modo naturale.