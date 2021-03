Sblocco del Canale di Suez, anche gli industriali toscani tirano un sospiro di sollievo

Tira finalmente un respiro di sollievo l’economia mondiale, alla notizia giunta nella notte di lunedì (29 marzo) sullo sblocco del canale di Suez. Da questa piccola via d’acqua transita il 12 per cento del commercio mondiale, per la sola Italia gli scambi via mare attraverso Suez nel 2020 sono stati pari a 82,8 miliardi di euro, cioè il 40,1 per cento del commercio marittimo complessivo del nostro paese. La preoccupazione ora è per le ulteriori ricadute di questa situazione, ovvero che la coda delle oltre 400 navi a Suez, una volta smaltita, possa congestionare i porti europei. L’evento principale, comunque scongiurato, ha riproposto un tema non sempre tenuto nella giusta considerazione, ovvero la centralità dei trasporti rispetto alle dinamiche industriali.



Federico Albini, presidente della sezione trasporti e logistica di Confindustria Toscana Nord, esprime le preoccupazioni della categoria: “Il fermento mondiale derivato da questa fase, che speriamo sia giusto definire post covid, ha spostato alcuni importanti fattori che davano stabilità: questo principalmente a causa della forte ripresa economica cinese e dalla carenza diffusa di container. Se dai porti cinesi partono infatti navi a pieno carico, le stesse, non imbarcano altrettanto dai porti di approdo: la risposta degli armatori è quella di aumentare i prezzi di trasporto marittimo, che se non ripara il loro danno, almeno per adesso, lo limita. I costi dei noli marittimi sono insostenibili però per molte imprese e colpiscono principalmente quei paesi come l’Italia, fortemente orientati all’export“.

Enormi criticità mostra anche il trasporto via gomma, secondo Confindustria Toscana nord, aumento generalizzato dei prezzi, infrastrutture carenti (che diventano esse stesse un costo, ad iniziare dalla rete autostradale), la difficoltà a reperire autisti a cui affidare la guida dei mezzi pesanti. Il bacino a cui si attingeva, di personale formato durante il servizio di leva che rilasciava la patente idonea si sta piano piano esaurendo e i paesi dell’est Europa impiegano adesso gli autisti, che per molti anni hanno lavorato presso le nostre aziende.

Le difficoltà dovute alla Brexit hanno comportato aggravi burocratici, e anche questo è stato un tema che ha tenuto impegnati gli spedizionieri italiani con dispendio di energie e tempi.

Albini si mostra comunque ottimista sulla ripresa: “La normalizzazione ci sarà necessariamente anche per il nostro settore, e noi siamo pronti a fare la nostra parte perché questo avvenga il prima possibile. Confidiamo nello sviluppo del sistema intermodale di trasporti, che il nostro territorio, con i suoi poli logistici di Prato (Interporto) e Lucca (Frizzone), ha piena capacità di accogliere: deve però essere chiaro che quando il paese riprenderà a correre, lo farà anche grazie a noi, ai nostri mezzi e alla nostra capacità organizzativa”.