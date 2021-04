Siamo nel 2021 e probabilmente ti sei già accorto del fatto che si parla di Bitcoin un giorno sì e uno no.

Recentemente Tesla ha ufficialmente dichiarato che accetterà i pagamenti in Bitcoin.

E una settimana fa il valore del BTC ha sfiorato i 60.000$. Senza contare che i grandi nomi della finanza hanno quasi tutti cambiato idea sulla criptovaluta più famosa.

Che tu sia un investitore alle prime armi o un cryptotrader che fa “hodling” da anni questa guida potrà aiutarti a muoverti nel mondo della criptovaluta che sta rivoluzionando la finanze:

eccoti 15 Fatti sugli investimenti in Bitcoin che ogni trader dovrebbe sapere.

1 FOMO e FUD sono i tuoi peggiori nemici

Due sigle che forse già conosci. Cosa significano? FOMO sta per Fear of Missing Out, ovvero “paura di perdersi qualcosa”, mentre FUD, sta per “paura, incertezza, dubbio”.

La maggior parte degli investitori in Bitcoin o in altre criptovalute (le altcoin) iniziano a investire senza avere un piano, e senza la minima idea di cosa sia ciò su cui sta investendo. E allora perché farlo?

Per la FOMO! Le notizie sulla valutazione del BTC che schizza alle stelle, le news su tizi sconosciuti che sono diventati miliardari grazie alle criptovalute non fanno altro che innescare nel tuo cervello una paura irrazionale di star perdendo il treno per diventare ricco.

Non fraintendere, quello delle criptovalute è sicuramente un mondo interessante e il Bitcoin potrebbe rivoluzionare la finanza e non solo.

Ma prima di iniziare a investire dovresti studiare, informarti e solo a quel punto, dopo aver elaborato un piano d’azione (un setup) investire.

Stesso discorso vale per il FUD, ci saranno momenti in cui starai perdendo, e penserai di aver sbagliato tutti i tuoi investimenti, andrai nel panico. Ecco in quei momenti fermati, respira, ragiona. Non farti prendere da FUD, facendo scelte di cui ti pentiresti subito dopo.

2 Metti le emozioni fuori dal trading

Il trading è fatto di cifre, di intuizioni e di tanto studio. Non credere ai guru che dichiarano di aver fatto miliardi semplicemente perché un giorno si sono svegliati e una vocina nella testa gli diceva di investire sui BTC.

Molto spesso investendo su Bitcoin ti troverai in situazioni che ti metteranno ansia, o che ti faranno arrabbiare. Uno scambio andato male, un’intuizione sbagliata.

A costo di essere ripetitivi: usa la testa, informati e quando senti che le emozioni stanno prendendo il sopravvento staccati dallo smartphone o dal computer e smetti di fare trading finché non ti calmi. Rischieresti solo di peggiorare le cose.

3 Non investire tutto in una volta

Uno dei 15 fatti sugli investimenti in Bitcoin che ogni trader dovrebbe sapere è di nuovo legato al FOMO.

Potresti essere tentato di dar retta al consiglio di un amico o di un post su Twitter e pensare che adesso sia il momento ideale per investire pesantemente su Bitcoin. Cosa fai?

Metti giù il carico da 90 e investi tutti i tuoi risparmi. E qui sta l’errore. O meglio, è un errore nella maggior parte dei casi. Se non sei un trader esperto investire tutti i tuoi risparmi al tuo primo investimento è un rischio altissimo.

Per questo dovresti impostare un budget mensile di investimento, partendo da una percentuale ridotta del tuo budget.

In più, fare trading in Bitcoin con un budget ridotto ti aiuterà a sondare il terreno e capire meglio le dinamiche del mercato delle criptovalute.

4 Non leggere le News

Sì, sembra un consiglio assurdo.

Non significa che in assoluto tu non debba leggere informazioni relative al mondo del Bitcoin o delle criptovalute. Significa che non devi rimanere costantemente in ascolto delle news ultim’ora. Il motivo?

Quando un’informazione arriva alle news, il 99% delle volte significa che nel mondo degli insider del cryptotrading quella informazione già circolava da un po’. Perciò le conseguenze a livello di mercato saranno già in atto.

Ancora peggio, una data notizia potrebbe essere un deliberato tentativo di manipolare l’andamento dei mercati gettando i pesci piccoli nel panico e portandoli a vendere presi dalla FUD (leggi sopra).

Leggi sempre notizie e informazioni da analisti esperti e fonti attendibili. Diffida dai guru di Twitter. Al 90% i soldi che fanno li fanno con altre attività o grazie a coloro che pagano questi guru sperando di vedersi rivelato il segreto della ricchezza. Spoiler: pensa con la tua testa.

5 Il successo di Bitcoin come investimento ne determina l’insuccesso come valuta

Un paradosso? Non proprio.

Dei 15 Fatti sugli investimenti in Bitcoin che ogni trader dovrebbe sapere, questo è quello che probabilmente non saranno in molti a dirti.

Il più grande ostacolo perché Bitcoin diventi una valuta effettivamente usata per le transazioni a livello mondiale è che la sua volatilità si normalizzi. Ad oggi questo non accade.

È difficile determinare quante transazioni in Bitcoin siano frutto di trading o invece di transazioni reali. Ma con l’aumentare della volatilità scende l’uso concreto del Bitcoin.

6 Non cercare di battere il mercato

Forse leggendo le vicende di coloro che hanno comprato i Bitcoin quando ancora il loro valore era basso, ti sei convinto di poter avere un’intuizione simile.

Passi ore di fronte allo schermo pensando di aver trovato un pattern, uno schema chiaro solo a te.

Magari hai provato a fare shorting nel momento in cui hai visto salire il Bitcoin e hai pensato “questo è il picco, tempo di vendere” per poi accorgerti che il BTC continuava a salire e mangiarti le mani.

Bene, per poter davvero fare investimenti di BTC con un buon esito fermati e ragiona, cerca di capire davvero cosa sia un andamento positivo o negativo del mercato. Non basarti sulle tue impressioni soggettive.

7 Il numero di Bitcoin in circolazione è finito

Hai capito bene. C’è un tetto oltre cui non si andrà. Arrivati a 21 milioni non ci saranno altri Bitcoin in circolazione, e questo dovrebbe accadere nel 2140.

Ciò significa anche che le ricompense per i miner diminuiranno.

8 Ogni perdita è un’opportunità

Forse vedendo i guru del cryptotrading su Twitter o su altri social pensi che il trading sia fatto di intuizioni dettate dall’istinto e basta.

Ma ecco una verità che difficilmente sentirai in giro:

Perderai, succederà e dovrai prenderla come una lezione di cui fare tesoro. Come una bacchettata sulle dita che ti deve spingere a capire perché è successo e come puoi evitarlo in futuro. Un approccio zen al trading è l’unico modo per mantenere l’equilibrio necessario per fare del buon cryptotrading di bitcoin.

9 Le ricompense per i miners di Bitcoin saranno sempre minori

Forse oltre che dal trading sei affascinato anche dal mining. Sappi che ogni 210.000 blocchi la ricompensa si dimezza. Nel 2009 erano 50 BTC per blocco, ora molto meno.

10 Se perdi la chiave privata del tuo wallet, perderai TUTTI i tuoi Bitcoin

Ogni wallet ha due chiavi per effettuare e ricevere Bitcoin, una privata e una pubblica. La chiave privata è il tuo più grande segreto. È già capitato a diversi trader di perderla e di conseguenza perdere tutti i propri Bitcoin.

11 Una transazione in Bitcoin è per sempre

Magari sei interessato anche alle altcoin e vorresti effettuare degli swap con altre cripto, o magari vorresti usare i tuoi BTC per comprare una Tesla.

Ricorda che una volta effettuata una transazione in Bitcoin non potrai più tornare indietro, per sempre.

12 I grandi nomi della finanza stanno saltando sul carro Bitcoin

Si va da JP Morgan, a Paypal, Fidelity e Mastercard.

Ma che implicazioni ha tutto questo per i piccoli trader sul mercato?

Il prezzo continuerà a salire molto probabilmente, ma ci saranno sempre più tentativi di alterare il mercato da parte dei grandi investitori. Se sei un piccolo investitore stai sempre sul pezzo su quali pesci grossi stanno scendendo nell’arena del Bitcoin, ti aiuterà a capire il mercato.

13 Imposta degli orari

Il mercato dei Bitcoin non chiude mai. Ma tu dovresti. Imposta degli orari in cui, anche se sarai tentato di fare il contrario, non ti dedicherai al trading, non controllerai le valutazioni. A lungo andare ti logoreresti e perderesti lucidità nelle tue scelte di investimento.

14 Proteggi il tuo wallet e la tua privacy

Con la valutazione attuale, I Bitcoin fanno gola a molti. Non prendere alla leggera la possibilità che il tuo wallet venga hackerato. Basta un investimento minimo per un VPN decente e soprattutto procurati un cold storage e metti offline i tuoi bitcoin.

15 Il Bitcoin non è solo un investimento

Molti si dimenticano che dietro al Bitcoin non c’è solo il trading. La tecnologia alla base della criptovaluta, la blockchain, è forse lo strumento più rivoluzionario degli ultimi anni. Studia le potenziali applicazioni della blockchain e segui le news sui suoi usi e sviluppi. Sembra inutile, ma ti aiuterà a capire il mercato.

Eccoci alla fine di questi 15 Fatti sugli investimenti in Bitcoin che ogni trader dovrebbe sapere. Abbiamo incluso sia informazioni per il tuo benessere di investitore sia consigli pratici per il tuo investimento.

Il cryptotrading può essere molto complesso e spiazzante.

Se hai dubbi, o semplicemente vorresti saperne di più su come investire su Bitcoin puoi sempre contattare degli esperti, che possono aiutarti a muoverti con più sicurezza nel mondo dei Bitcoin.