Uilcom Uil: “Continua la nostra crescita nelle aziende della carta lucchese”

La Uilcom cresce nelle aziende della carta lucchese. Nelle ultime settimane è infatti entrata con una Rsu nell’ex cartiera della basilica, la cosiddetta cartiera Giusta a Pracando. Quest’azienda, entrata di recente nel gruppo EuroVast vede circa 30 dipendenti ed ha attraversato diverse vicende giudiziarie.

“Le cose da fare sono molte, anche perché il gruppo EuroVast nelle relazioni sindacali e nei trattamenti contrattuali è meno avanzati rispetto agli altri gruppi del settore – spiega il segretario regionale Uilcom Toscana Massimiliano Bindocci -. Precedente c’era nella Rsu un monopolio Cgil, adesso sono presenti tre organizzazioni sindacali tra cui la Uilcom assieme a FistelCisl e Slc Cgil. Il nostro delegato è Giulio Grillo”.

“La Fistel Cisl ha preso una Rsu e una Rls con il 39% dei consensi, la Uilcom Uil una Rsu a con il 30%, la Cgil una Rsu con il 17% ed è rimasta fuori l’Ugl con 3 voti – prosegue la nota -. Si è votato anche a Tassignano nella ex Delicarta, Soffass, qui la Uilcom Uil è diventata il primo sindacato e unendo questo successo a quelli avvenuti nelle altre due trasformazioni, la Uilcom è indubbiamente il sindacato con maggiori consensi nelle tre aziende di converting del gruppo Sofidel con 5 Rsu su 9 e 5 Rls su 6. Nello stabilimento di Tassignano dove ci sono circa 200 dipendenti la Uilcom ha preso circa il 46% ottenendo una Rsu e un Rls, anche la la Fistel Cisl il 35% con e la Cgil Slc ha ottenuto solo una Rsu con i resti ed il 18% dei suffragi”.

La Rsu a eletta della Uilcom Uil è stata Lido Moschini, già vecchia conoscenza della politica lucchese. La Uilcom ha preso anche molti voti dagli altri due candidati Fabio Arrighi e una delle Rsu più esperte, Mario Gialdini.

“Questi successi nelle elezioni delle Rsu confermano la bontà della linea scelta nelle cartiere della lucchesia – conclude il sindacato -. Siamo presenti su Lucca da appena tre anni, e ci stiamo caratterizzando proprio per una scelta di fondo di stare sul merito delle cose, di iniziative concrete, di saper stare sul merito dei problemi, di evitare le battaglie ideologiche, e soprattutto vogliamo evitare di fare quel sindacato che serve solo ad indorare le pillole a chi lavora. Oggi i temi principali nella carta sono sicuramente le questioni della salute e sicurezza e alle questioni Covid, ma anche il recupero del potere salariale dei lavoratori che hanno stipendi non certo importanti, e il miglioramento della qualità della vita nei posti di lavoro, soprattutto in un ambiente dove ci sono recentemente variazioni di volumi repentini”.