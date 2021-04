Cna, online l’incontro sui problemi di parrucchieri e centri benessere

I problemi dei parrucchieri e degli estetisti saranno al centro della videoconferenza convocata da Cna benessere per lunedì (12 aprile) alle 11, sulla piattaforma Zoom. All’incontro parteciperanno i rappresentanti nazionali e regionali della categoria.

“L’emergenza covid 19 e le conseguenti chiusure nelle zone rosse sia di parrucchieri, sia dei centri benessere – spiegano alla Cna – ha portato l’intera categoria in gravi difficoltà. La nostra associazione, insieme alle altre, ha già aperto una petizione per far riaprire i saloni al più presto, ma intende anche confrontarsi con le imprese per monitorare nel dettaglio la situazione del settore”.

Alla videoconferenza prenderanno parte Stephano Tesi, direttore Cna Lucca, Antonio Stocchi, presidente nazionale Cna Benessere, Daniela Vallarano, portavoce regionale Cna Estetista e Massimiliano Peri, portavoce regionale Cna Acconciatura. In appendice all’incontro Brunella Bini, direttrice del CafCna Lucca illustrerà anche gli interventi messi in campo dal Governo per le imprese, dal fondo perduto alla riduzione dei contributi. Per partecipare è necessario scrivere a tesi@cnalucca.it.